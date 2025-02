Uma fala de Agüero antes do duelo entre Real Madrid e Manchester City pela Champions League viralizou após o jogo: "o Real Madrid não pode vencer o City, Se vencer eu corto meus testículos". Contrariando as expectativas de Agüero, o Real Madrid venceu por 3 a 2, com um gol decisivo de Brahim Díaz no último minuto.

continua após a publicidade

Erling Haaland marcou duas vezes para os Citizens, mas Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham fizeram os gols da vitória dos Merengues, que levam vantagem para a volta no Bernabéu.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ídolo do Manchester City, Agüero considerava improvável derrota para o Real Madrid (Foto: (Glyn Kirk/AFP)

O que vem por aí?

O Manchester City volta as atenções para a Premier League e recebe o Newcastle no próximo sábado (15), às 12h (de Brasília). Por sua vez, o Real Madrid visita o Osasuna no mesmo dia, às 12h15, em duelo de La Liga. Na próxima quarta-feira (19), Citizens e Merengues fazem o jogo de volta dos playoffs da Champions League no Santiago Bernabéu.

➡️ Rodri se pronuncia após provocação de torcida do Manchester City a Vini Jr

Real Madrid e Manchester City se enfrentarão novamente

O jogo de volta deste confronto da Champions League ocorre na próxima quarta-feira (19) e será no estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid tem a vantagem do empate enquanto o Manchester City necessita de uma vitória por um gol para levar o duelo para a prorrogação ou dois gols para se classificar.