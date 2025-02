Jornalista brinca com troca de número entre Depay e Garro no Corinthians

O assunto que repercutiu no Corinthians nesta primeira semana de fevereiro, de 2025, foi a troca de número entre Memphis Depay e Rodrigo Garro. Por conta de questões contratuais, o atleta holandês assumiu a camisa 10, antes usada pelo companheiro argentino, que agora veste a 8. O jornalista Bruno Vicari, da "ESPN", brincou com a situação.

Durante o programa "Sport Center", o apresentador citou que o Corinthians ainda não confirmou o uso da camisa 10, do holandês, para a partida contra o Santos, desta quarta-feira (12). Na lista de relacionados divulgada pelo clube, o número de Depay na listagem aparece com uma interrogação.

Deste modo, Bruno Vicari se divertiu com o fato e apontou que o atacante pode ter percebido que a camisa 8, no Corinthians, tem mais peso histórico do que a 10. A numeregem, agora usada por Rodrigo Garro, já foi de grandes ídolos do clube paulista, como Sócrates, Basílio e Rincón.

- Sabe o que estou pensando referente a essa história? Pelo entretenimento vai. Ontem, quando o Corinthians soltou a lista de relacionados para o clássico, o Memphis estava sem número. Tinha um interrogação. Já imaginou se ele fala 'pensei bem, quero usar a 8. Descobri que aqui no Corinthians a 8 é melhor (do que a 10)'. Já pensou? - brincou o apresentador.

Depay e Garro

A troca de número entre os dois jogadores gerou polêmica interna no Corinthians. O fato do holandês ter assumido a camisa 10 por conta de uma claúsula contratual não foi bem vista. Contudo, a situação aparentemente foi contornada e ambos os jogadores seguem como titulares da equipe de Ramón Díaz.

O Alvinegro volta a entar em campo nesta quarta-feira (12), contra o Santos, às 21h35, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. A tendência é de que a partida inicie a trajetória de Memphis Depay com a camisa 10 do clube, enquanto Garro usará a 8.