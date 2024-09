Endrick vai jogar sua primeira Champions na carreira (Foto: Javier Soriano/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 03:30 • Europa

A UEFA Champions League começa nesta terça-feira (17) com novo formato. A competição segue sendo um espaço para novos craques surgirem no futebol europeu. Na fase inicial da competição, cada clube jogará oito jogos, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. São dois jogos a mais, o que deve gerar mais oportunidades a um número maior de jogadores, principalmente pensando na questão do calendário das competições nacionais.

➡️ Champions League começa com novo formato e mais dinheiro; veja valores pagos pela UEFA

Endrick (Real Madrid)

Endrick é um dos principais nomes da sua geração no futebol brasileiro e mundial. Desde que chegou ao Real Madrid, foram poucas chances, mas o atacante já mostrou que tem estrela. O jovem fez sua estreia contra o Real Valladolid, entrando no final da partida, e marcou pela primeira vez no Santiago Bernabéu.

Endrick tem 18 anos e já marcou com a camisa do Real Madrid nesta temporada (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Na Champions League, o brasileiro dificilmente será titular, visto que tem o trio de ataque formado por Vinicius Júnior, Mbappé e Rodrygo a sua frente. Porém, o atacante é uma boa opção para entrar no segundo tempo, sendo capaz de mudar o rumo de um jogo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Savinho (Manchester City)

Savinho se destacou no futebol europeu após bom desempenho pelo Girona, da Espanha, ele foi contratado pelo Manchester City e está agradando o técnico Pep Guardiola, com participação direta pelo lado direito do campo de ataque.

Savinho foi anunciado no City após temporada de sucesso no Girona (Foto: Darren Staples / AFP)

O ponta brasileiro já foi titular em partidas da Premier League, inclusive com participação em gols. As boas atuações pelo antigo e o novo clube estão lhe rendendo convocações para a Seleção Brasileira.

➡️ Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador da Champions: ‘Trabalho e personalidade te levam a lugares altos’

João Neves (PSG)

Na última Champions League, João Neves já estava na lista de promessas para ficar de olho, mas, agora, ele terá a chance de atuar por um clube com mais chances de chegar longe no torneio.

João Neves tem 19 anos e foi destaque no Benfica antes de ser comprado pelo PSG (Foto: Divulgação/PSG)

O início pelao PSG é bom, com quatro assistências em dois jogos da Ligue 1. O português atua geralmente como primeiro volante e tem a responsabilidade de dar qualidade à transição ofensiva.

➡️ Cristiano Ronaldo revela segredo do Real Madrid na Champions League

Maximilia Beier (Borussia Dortmund)

Jogando em um clube conhecido por formar bons jogadores, Beier vai disputar a Champions como uma boa opção no ataque. Ele foi o quinto artilheiro da Bundesliga na última temporada, atuando pelo Hoffenheim. Foi comprado por 28,5 milhões de euros (175 milhões de reais) pelo atleta.

Beier tem 21 anos e marcou 16 gols na Bundesliga de 2023/2024 (Foto: AFP)

Beier ainda está se adaptando ao novo clube e não conseguiu balançar as redes nos minutos em que esteve em campo. Contudo, deve ser questão de tempo para ele começar a ter boas atuações e ser peça importante do atual vice-campeão da Champions League.

Samuel Mbangula (Juventus)

Cria da Juventus, Mbangula é uma das promessas mais interessantes do futebol italiano. Forte fisicamente e habilidoso, o jovem jogador tem um gol e duas assistências, em três jogos que começou como titular.

Mbangula tem 20 anos e é um dos destaques do início do campeonato italiano (Foto: AFP)

Com a saída de Chiesa para o Liverpool, o jogador pode se tornar em breve a principal referência técnica da Juve. Ele se destaca pela objetividade no seu jogo, também atuando pelo meio e forte na chegada ao ataque.