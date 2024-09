Champions League começa com novo formato e mais dinheiro; veja valores pagos pela UEFA

A divisão de receitas também sofreu alterações. Anteriormente, ela era feita com base em quatro pilares: taxas iniciais igualitárias, performance, coeficiente histórico de 10 anos e variáveis do mercado. Agora, o coeficiente histórico e as variáveis de mercado foram combinadas em uma nova métrica intitulada de "value", que representará 35% do montante. Os outros dois pilares passaram de 25% para 27,5%, no caso da taxa inicial, e de 30% para 37,5%, no caso da performance.