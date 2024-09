Bayern x Dínamo Zagreb: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Bayern x Dínamo Zagreb se enfrentam no Allianz Arena, em Munique. (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

Após passar uma temporada em branco pela primeira vez em mais de década década, o Bayern de Munique se reforçou pensando em retomar o caminho dos títulos. E o sonho de voltar a conquistar a Champions League começa nesta terça-feira, quando o time recebe o Dínamo Zagreb.

Líder isolado da Bundesliga, com três vitórias em três partidas disputadas, o Bayern é franco favorito para o duelo diante dos croatas. O time do técnico Vincent Company tem problemas na defesa; os zagueiros Buchmann e Hiroki Ito seguem se recuperando de lesão, assim como o lateral Stanisic. Em compensação, no ataque Sané voltou a ser relacionado.

Do outro lado, o tradicional Dínamo Zagreb chega à Fase de Liga da Champions League após passar pelo play-off qualificatório. Na fase anterior, o time croata eliminou o FK Qarabag, do Azerbaijão, com duas vitórias. O técnico Sergej Jakirovic terá todos os jogadores à disposição.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Bayern de Munique e Dínamos Zagreb (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN x DÍNAMO ZAGREB

CHAMPIONS LEAGUE - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

📺 Onde assistir: Space (TV paga) e Max (streaming pago)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAYERN (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano e Guerreiro; Pavlovic, João Palhinha; Coman, Musiala, Gnabry; Harry Kane.

DÍNAMO ZAGREB (Técnico: Sergej Jakirovic)

Nevisitic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Ademi, Sucic; Cordoba, Baturina, Pjaca; Petkovic.