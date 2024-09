Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador da Champions: ‘Trabalho e personalidade te levam a lugares altos’

Vini Jr é eleito o melhor jogador da Champions 2024 Foto: Reprodução







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 15:45 • Rio de Janeiro

Vinicius Júnior recebeu na tarde desta segunda-feira, o prêmio de melhor jogador da temporada 2023/24 da Liga dos Campeões da Europa, que terminou com o craque brasileiro marcando o gol do título do Real Madrid contra o Borussia Dortmund no último dia 1o de junho em Wembley. O prêmio chegou hoje às mãos do atacante do Real Madrid.



➡️Vini Jr ou Mbappé no topo? Veja os jogadores mais valiosos da Champions League



"Melhor jogador da Champions League 23/24. 🤍7️⃣ O trabalho e a personalidade te levam a lugares altos. Obrigado a todos os meus companheiros por isso. Amo vocês!", escreveu Vini Jr, no Instagram.





Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador da Champions 2023/24 — Foto: Instagram



Dias após o título da Champions, o segundo da carreira de Vinicius, o brasileiro foi eleito o melhor jogador da edição com seis gols e cinco assistências em 10 jogos. O desempenho ao longo da temporada o faz ser um dos grandes favoritos para a Bola de Ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo.



O Real Madrid enfretará nesta terça feira (17) o Stuttgart da Alemanha, em jogo válido pela 1a rodada, a estreia na atual edição da Champions League. O jogo é no estádio Santiago Bernabéu e a bola rola a partir das 16h (horário de Brasília).