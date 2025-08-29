Europeus reagem a novo reforço do Grêmio: ‘Complicado’

Torcedores do Grêmio e da Juventus estão alegres em sintonia. No Sul, comemoram felizes a chegada de Arthur, na Itália, festejam a saída. O volante Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, de 29 anos, retornou ao Grêmio após sete anos e meio atuando no futebol europeu. O jogador assinou contrato de empréstimo com o clube gaúcho, válido até junho de 2026, com possibilidade de extensão até dezembro do mesmo ano.

Natural de Goiânia, Arthur iniciou sua trajetória no Grêmio em 2010, aos 14 anos. O meio-campista recebeu suas primeiras oportunidades no time principal em 2015, sob comando de Luiz Felipe Scolari, e se consolidou no elenco em 2016, quando participou da conquista da Copa do Brasil.

Arthur com bandeira do Grêmio após desembarcar no Aeroporto (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Em 2017, o volante destacou-se como peça fundamental na conquista do tricampeonato da Copa Libertadores pelo Tricolor. Naquele mesmo ano, foi considerado o melhor jogador de sua posição na América e integrou a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro, além de receber sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Durante sua primeira passagem pelo clube gaúcho, Arthur disputou 70 partidas e marcou seis gols. Além da Copa do Brasil e da Libertadores, conquistou a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho em 2018, antes de se transferir para o Barcelona, em negociação que se tornou a maior venda de um atleta na história do Grêmio.

No futebol europeu, o brasileiro defendeu cinco clubes. No Barcelona, conquistou a Supercopa e o Campeonato Espanhol em sua primeira temporada. Em 2020, transferiu-se para a Juventus, onde venceu a Supercopa da Itália e a Copa da Itália. Também atuou pelo Liverpool na Inglaterra, Fiorentina na Itália e Girona na Espanha.

🟡Pela Seleção Brasileira, Arthur participou da conquista da Copa América em 2019, competição realizada em território nacional.

🏆Títulos

Aos 29 anos, completados em 12 de agosto de 1996, o volante goiano acumula nove títulos em sua carreira: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018), Supercopa da Espanha (2018), Campeonato Espanhol (2018-19), Supercopa da Itália (2020), Copa da Itália (2020-21) e Copa América (2019).