Europeus reagem a novo reforço do Grêmio: ‘Complicado’

Arthur volta ao Grêmio após passagens por Barcelona e Juventus
Torcedores do Grêmio e da Juventus estão alegres em sintonia. No Sul, comemoram felizes a chegada de Arthur, na Itália, festejam a saída. O volante Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, de 29 anos, retornou ao Grêmio após sete anos e meio atuando no futebol europeu. O jogador assinou contrato de empréstimo com o clube gaúcho, válido até junho de 2026, com possibilidade de extensão até dezembro do mesmo ano.
Mais sobre Arthur Melo, cria do Grêmio
Natural de Goiânia, Arthur iniciou sua trajetória no Grêmio em 2010, aos 14 anos. O meio-campista recebeu suas primeiras oportunidades no time principal em 2015, sob comando de Luiz Felipe Scolari, e se consolidou no elenco em 2016, quando participou da conquista da Copa do Brasil.
Em 2017, o volante destacou-se como peça fundamental na conquista do tricampeonato da Copa Libertadores pelo Tricolor. Naquele mesmo ano, foi considerado o melhor jogador de sua posição na América e integrou a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro, além de receber sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.
Durante sua primeira passagem pelo clube gaúcho, Arthur disputou 70 partidas e marcou seis gols. Além da Copa do Brasil e da Libertadores, conquistou a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho em 2018, antes de se transferir para o Barcelona, em negociação que se tornou a maior venda de um atleta na história do Grêmio.
No futebol europeu, o brasileiro defendeu cinco clubes. No Barcelona, conquistou a Supercopa e o Campeonato Espanhol em sua primeira temporada. Em 2020, transferiu-se para a Juventus, onde venceu a Supercopa da Itália e a Copa da Itália. Também atuou pelo Liverpool na Inglaterra, Fiorentina na Itália e Girona na Espanha.
🟡Pela Seleção Brasileira, Arthur participou da conquista da Copa América em 2019, competição realizada em território nacional.
🏆Títulos
Aos 29 anos, completados em 12 de agosto de 1996, o volante goiano acumula nove títulos em sua carreira: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018), Supercopa da Espanha (2018), Campeonato Espanhol (2018-19), Supercopa da Itália (2020), Copa da Itália (2020-21) e Copa América (2019).
