Astro renova com Barcelona e se confessa: ‘Ficar aqui por muitos anos’
De Jong assinou até 2029 com a equipe culé
- Matéria
- Mais Notícias
Frenkie de Jong, um dos pilares do meio-campo do Barcelona, confirmou nesta quarta-feira (15) a renovação de seu contrato com o clube até junho de 2029. O novo vínculo do holandês inclui uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, e encerra meses de negociações entre jogador e diretoria, que via na extensão uma prioridade estratégica para o futuro da equipe.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Premier League pode adotar ‘teto salarial’ igual NBA e NFL; entenda
Futebol Internacional15/10/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid x Barcelona terá número expressivo de desfalques
Futebol Internacional15/10/2025
- Futebol Internacional
Gigante italiano mira atacante do Manchester United; veja
Futebol Internacional15/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista após o anúncio oficial, De Jong abriu o coração e falou sobre o significado de seguir vestindo a camisa blaugrana, seu desejo de permanecer por muitos anos e o sentimento de estar realizando um sonho de infância.
– Quando criança, sempre sonhei em jogar pelo Barça. Agora estou vivendo esse sonho. Quero continuar com ele por muitos anos e com a vontade de ganhar títulos – afirmou o camisa 21.
Com a renovação, De Jong se aproxima de entrar para a lista dos estrangeiros com mais partidas pelo Barcelona. Contratado em 2019, o meio-campista soma mais de 250 jogos oficiais e reafirmou o desejo de conquistar ainda mais títulos.
– Ainda tenho anos pela frente. Imaginei ficar aqui por muitos anos, e foi por isso que renovamos. O mais importante é ganhar títulos – disse o jogador.
O meio-campista deixou claro que pretende encerrar a carreira no clube catalão. De Jong disse se sentir completamente adaptado e valorizado dentro do elenco, destacando o ambiente positivo com companheiros e comissão técnica.
– Sempre quis estar no Barcelona e, agora que estou aqui, quero ficar o máximo de tempo possível. Sinto-me bem, confortável com meus companheiros e com a diretoria. Quero ficar aqui por muitos mais anos – declarou.
De Jong tem sintonia com o Barcelona
De Jong também comentou sobre sua parceria em campo com Pedri, com quem forma uma das duplas mais técnicas do futebol europeu. Segundo o holandês, a sintonia é natural. O camisa 21 também aproveitou ainda para elogiar Hansi Flick, técnico que assumiu o comando do Barça nesta temporada.
– Ele é um jogador que facilita a vida. Não sei se é a melhor dupla, porque também joguei com o Busquets, mas me sinto confortável com o Pedri. Com Flick, eu estou confortável; meu relacionamento tem sido bom desde o início. Ele sempre disse que confiava em mim. Depois, é preciso provar isso em campo, e quero continuar assim – afirmou De Jong.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias