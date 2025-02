Antony dá resposta ao Manchester United após ser emprestado

No último domingo, o atacante brasileiro Antony fez sua estreia pelo Betis, emprestado pelo Manchester United, no empate de 2 a 2 contra o Athletic Bilbao pela 22ª rodada da LaLiga. A partida ocorreu no estádio Benito Villamarín, neste domingo (3). Antony, que iniciou como titular, foi eleito o melhor jogador em campo, recebendo aplausos dos torcedores presentes.

continua após a publicidade

➡️ Lamine Yamal supera marca de Messi pelo Barcelona

Após enfrentar dificuldades para manter sua posição no Manchester United com a chegada do técnico Rúben Amorim, Antony chegou ao Betis em um empréstimo de seis meses. Sobre sua performance, o atacante expresso.

- Eu precisava de uma performance assim. Feliz com as mensagens que recebi depois do jogo, honrado por ter sido escolhido MVP. Vou continuar trabalhando para dar o melhor de mim ao Betis e a todos os torcedores. Contem comigo - afirmou.

continua após a publicidade

Durante o jogo, Antony se destacou por sua habilidade individual e contribuição direta no primeiro gol da equipe contra o Bilbao. Ele executou um chute de fora da área, que, após defesa do goleiro adversário, permitiu a Isco marcar, aproveitando o rebote. Sua atuação dinâmica e envolvente foi um dos pontos altos do confronto.

Antony foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo por Ezzalzouli, mas sua saída foi marcada por aplausos, reconhecendo sua contribuição para o time naquela partida.

continua após a publicidade

- Eu estava ansioso pelo meu primeiro jogo, ainda mais por ser em casa, diante da nossa torcida. Fui muito bem recebido por todos e queria estar em campo. Estou feliz com meu desempenho e por poder ajudar meus companheiros. Queríamos a vitória, foi uma partida difícil, mas temos condições de conquistar mais vitórias.