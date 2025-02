Leganés recebe o Real Madrid, nesta quarta-feira (5), em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e as equipes entram em campo no estádio Municipal Butarque, em Madri (ESP). O confronto será transmitido exclusivamente pela ESPN, na TV fechada, ou através do streaming Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Como chegam os clubes?

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Espanyol, pela 22ª rodada de La Liga, o Real Madrid vêm de uma forte sequência de cinco goleadas nos campeonatos em que disputa na temporada. Depois da virada do ano, os Merengues conquistaram oito vitórias e apenas duas derrotas, incluindo a final história contra o Barcelona, por 5 a 2 para os catalães. Na tabela do Campeonato Espanhol, o time de Carlo Ancelotti é o grande líder, com 49 pontos, um a cima do segundo colocado Atlético de Madrid.

Do outro lado, o Leganés não chega tão vitorioso, com uma campanha negativa na temporada 2024/25, embora o ano de 2025 tenha começado bom para a equipe. Após a virada, o clube conta com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, na última partida contra o Rayo Vallecano pela 22ª rodada de La Liga. Na tabela, o time ainda não está a salvo da zona de rebaixamento, já que ocupa a 16ª posição, com 23 pontos.

Confira as informações do jogo entre Leganés e Real Madrid

✅ FICHA TÉCNICA

LEGANÉS X REAL MADRID

QUARTAS DE FINAL - COPA DO REI

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Butarque, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

🟨 Árbitro: Javier Alberola Rojas

🚩 Assistentes: Alfredo Rodríguez Moreno e Jorge Bueno Mateo

📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

Soriano; Altimira, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Cruz; Raba, Neyou, Tapia, Rodriguez; De La Fuente.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius Júnior; Mbappe.

