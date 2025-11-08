menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro do Chelsea perde aposta em Palmeiras x LDU: 'Não acreditei'

Moisés Caicedo apostou na classificação do clube equatoriano, goleado por 4 a 0 no jogo de volta

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/11/2025
08:44
Caicedo comemora gol Chelsea x Liverpool (Foto: Glyn KIRK / AFP)
imagem cameraCaicedo comemora gol em Chelsea x Liverpool pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meio-campista Moisés Caicedo, destaque do Chelsea, apostou com o brasileiro Andrey Santos qual time classificaria para a final da Libertadores antes do duelo de volta entre Palmeiras e LDU. Formado na base do Independiente del Valle, o equatoriano apostou suas fichas no time visitante, que havia vencido por 3 a 0 no jogo de ida.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Porém, no Allianz Parque, o Alviverde aplicou uma virada histórica de 4 a 0 e será o adversário do Flamengo na grande decisão. Ao se informar do resultado no dia seguinte, Caicedo se assustou com a remontada do clube paulista.

continua após a publicidade

— Eu apostei um jantar com Andrey Santos. Apostei um jantar e disse que era impossível a LDU perder no Brasil contra o Palmeiras. Eu não pude assistir ao jogo porque era muito tarde. Então, quando eu acordei e vi 4 a 0... Eu não conseguia acreditar! — disse o volante do Chelsea à "ESPN".

Caicedo, do Chelsea, já foi carrasco do Flamengo na Libertadores

Hoje no Chelsea, Caicedo marcou o primeiro gol na goleada por 5 a 0 do Independiente del Valle sobre o Flamengo (Foto: Jose JACOME / AFP)
Hoje no Chelsea, Caicedo marcou o primeiro gol na goleada por 5 a 0 do Independiente del Valle sobre o Flamengo (Foto: Jose JACOME / AFP)

Antes de brilhar na Inglaterra pelo Chelsea, Caicedo já havia deixado sua marca contra um gigante brasileiro. Em 2020, vestindo a camisa do Independiente del Valle, o então jovem de 18 anos marcou o primeiro gol da goleada por 5 a 0 sobre o Flamengo, na fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Naquele jogo histórico em Quito, o equatoriano ainda deu uma assistência e foi um dos destaques da partida. O resultado segue sendo, até hoje, a maior derrota do Flamengo em uma edição da Libertadores.

A goleada teve sabor de revanche para o Del Valle, que meses antes havia perdido a Recopa Sul-Americana para o Rubro-Negro. Na ocasião, Caicedo não entrou em campo, mas deixou sua resposta na Libertadores.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias