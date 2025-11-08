Astro do Chelsea perde aposta em Palmeiras x LDU: 'Não acreditei'
Moisés Caicedo apostou na classificação do clube equatoriano, goleado por 4 a 0 no jogo de volta
O meio-campista Moisés Caicedo, destaque do Chelsea, apostou com o brasileiro Andrey Santos qual time classificaria para a final da Libertadores antes do duelo de volta entre Palmeiras e LDU. Formado na base do Independiente del Valle, o equatoriano apostou suas fichas no time visitante, que havia vencido por 3 a 0 no jogo de ida.
Porém, no Allianz Parque, o Alviverde aplicou uma virada histórica de 4 a 0 e será o adversário do Flamengo na grande decisão. Ao se informar do resultado no dia seguinte, Caicedo se assustou com a remontada do clube paulista.
— Eu apostei um jantar com Andrey Santos. Apostei um jantar e disse que era impossível a LDU perder no Brasil contra o Palmeiras. Eu não pude assistir ao jogo porque era muito tarde. Então, quando eu acordei e vi 4 a 0... Eu não conseguia acreditar! — disse o volante do Chelsea à "ESPN".
Caicedo, do Chelsea, já foi carrasco do Flamengo na Libertadores
Antes de brilhar na Inglaterra pelo Chelsea, Caicedo já havia deixado sua marca contra um gigante brasileiro. Em 2020, vestindo a camisa do Independiente del Valle, o então jovem de 18 anos marcou o primeiro gol da goleada por 5 a 0 sobre o Flamengo, na fase de grupos da Libertadores.
Naquele jogo histórico em Quito, o equatoriano ainda deu uma assistência e foi um dos destaques da partida. O resultado segue sendo, até hoje, a maior derrota do Flamengo em uma edição da Libertadores.
A goleada teve sabor de revanche para o Del Valle, que meses antes havia perdido a Recopa Sul-Americana para o Rubro-Negro. Na ocasião, Caicedo não entrou em campo, mas deixou sua resposta na Libertadores.
