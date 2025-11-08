Real Madrid projeta arrecadamento recorde de R$ 7,7 bilhões; entenda

O Real Madrid espera arrecadar um faturamento recorde ao final de 2025/26. Na última temporada, o clube espanhol registrou uma receita inédita de 1,185 bilhão de euros, equivalente a mais de R$ 7,6 bilhões. Agora, os Merengues preveem chegar a 1,248 bilhão de euros (R$ 7,7 bilhões).

Essa estimativa de orçamento será apresentada aos sócios em assembleia marcada para o dia 23 de novembro, segundo informações do site "2playbook". Para o Real Madrid, a reforma do Estádio Santiago Bernabéu é um componente fundamental para esta previsão se cumprir. O tour pelo Bernabéu arrecadou 52,6 milhões de euros (R$ 324,92 milhões) na última temporada, valor recorde para qualquer atração do país.

Além da arena, a premiação pela participação no Mundial de Clubes também fará parte do faturamento. O Real Madrid foi eliminado nas semifinais, onde foi goleado por 4 a 0 para o PSG, entre os quatro melhores times do mundo, e recebeu um total de US$ 84,8 milhões (cerca de R$ 470 milhões, na cotação atual).

💰 Bolada do Real Madrid no Mundial de Clubes

No total, apenas a participação na fase de grupos já havia garantido US$ 38,19 milhões (R$ 211 milhões), valor máximo pago aos clubes europeus nesta etapa. As duas vitórias contra Pachuca e RB Salzburg, além do empate com o Al-Hilal, renderam à diretoria mais US$ 5 milhões.

No mata-mata, os avanços consecutivos acrescentaram US$ 41,6 milhões aos cofres merengues, até que o sonho de retornar ao topo mundial foi interrompido pelo PSG. O presidente Florentino Pérez havia prometido aos jogadores um bônus de um milhão de euros por atleta (aproximadamente R$ 6,3 milhões) em caso de título, valor que não será pago.

