Com cozinheiro e ex-Real Madrid: veja a equipe que Endrick levou para a França

O impacto imediato de Endrick no Lyon passa também pelo trabalho desenvolvido fora de campo. Com cinco gols e uma assistência em seis partidas, o atacante brasileiro elevou rapidamente o nível da equipe francesa desde a sua chegada. Em apuração, o Lance! confirmou que parte desse rendimento está ligada a uma estrutura pessoal montada pelo jogador, que levou sete profissionais para acompanhá-lo na adaptação ao futebol francês.

Dentre os profissionais levados pelo ex-Palmeiras à França, apenas um nome foi revelado: Guido Spirandelli, fisioterapeuta que trabalhou no Real Madrid nas últimas quatro temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pela "ESPN".

Além do fisioterapeuta, a equipe pessoal do jogador é composta por um cozinheiro, dois profissionais de comunicação, um fotógrafo e dois assistentes responsáveis por tarefas do dia a dia.

A presença de Guido, no entanto, levantou alguns debates sobre quem teria disponibilizado o fisioterapeuta para acompanhar o jovem na França. Alguns veículos sugeriram que a iniciativa partiu do Real Madrid, porém foi uma decisão exclusiva de Endrick.

A medida é um desdobramento da criação de uma academia particular com equipamentos de última geração em sua residência na capital espanhola. Spirandelli, integrante da comissão técnica merengue no período recente, acompanha Endrick desde sua chegada à Espanha, com atuação direta no acompanhamento físico e no processo de reabilitação.

Endrick tem estreia meteórica no Lyon

Contratado por empréstimo até o fim da temporada, Endrick entrou em campo com cinco gols marcados pelo Lyon em cinco partidas disputadas. O centroavante se tornou em algumas semanas a grande referência ofensiva do ataque de Paulo Fonseca.

Endrick comemora gol pelo Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Apesar do bom momento, Endrick não estará à disposição do Lyon no duelo contra o Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1. O atacante recebeu cartão vermelho direto e, além de cumprir suspensão automática, ainda pode ser punido com um gancho mais severo, dependendo do julgamento do lance.

