Com cozinheiro e ex-Real Madrid: veja a equipe que Endrick levou para a França
Jogador tem cinco gols e uma assistência em seis jogos
- Matéria
- Mais Notícias
O impacto imediato de Endrick no Lyon passa também pelo trabalho desenvolvido fora de campo. Com cinco gols e uma assistência em seis partidas, o atacante brasileiro elevou rapidamente o nível da equipe francesa desde a sua chegada. Em apuração, o Lance! confirmou que parte desse rendimento está ligada a uma estrutura pessoal montada pelo jogador, que levou sete profissionais para acompanhá-lo na adaptação ao futebol francês.
Relacionadas
- Futebol Internacional
West Ham melhora e eleva aproveitamento desde a saída de Paquetá para o Flamengo; veja números
Futebol Internacional09/02/2026
- Futebol Internacional
Presidente do Barcelona se demite para concorrer eleição no clube; entenda
Futebol Internacional09/02/2026
- Futebol Internacional
Astro do Tottenham tem média de uma expulsão a cada 25 jogos
Futebol Internacional09/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Dentre os profissionais levados pelo ex-Palmeiras à França, apenas um nome foi revelado: Guido Spirandelli, fisioterapeuta que trabalhou no Real Madrid nas últimas quatro temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pela "ESPN".
Além do fisioterapeuta, a equipe pessoal do jogador é composta por um cozinheiro, dois profissionais de comunicação, um fotógrafo e dois assistentes responsáveis por tarefas do dia a dia.
A presença de Guido, no entanto, levantou alguns debates sobre quem teria disponibilizado o fisioterapeuta para acompanhar o jovem na França. Alguns veículos sugeriram que a iniciativa partiu do Real Madrid, porém foi uma decisão exclusiva de Endrick.
A medida é um desdobramento da criação de uma academia particular com equipamentos de última geração em sua residência na capital espanhola. Spirandelli, integrante da comissão técnica merengue no período recente, acompanha Endrick desde sua chegada à Espanha, com atuação direta no acompanhamento físico e no processo de reabilitação.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Endrick tem estreia meteórica no Lyon
Contratado por empréstimo até o fim da temporada, Endrick entrou em campo com cinco gols marcados pelo Lyon em cinco partidas disputadas. O centroavante se tornou em algumas semanas a grande referência ofensiva do ataque de Paulo Fonseca.
Apesar do bom momento, Endrick não estará à disposição do Lyon no duelo contra o Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1. O atacante recebeu cartão vermelho direto e, além de cumprir suspensão automática, ainda pode ser punido com um gancho mais severo, dependendo do julgamento do lance.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias