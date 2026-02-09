Para reclamar do VAR, técnico da Juventus beija ombro de repórter

Em uma forma de protesto, ao criticar o VAR depois da partida entre Juventus e Lazio, Luciano Spalletti teve uma atitude inapropriada com Federica Zille, jornalista da "DAZN". Para tentar justificar que "nem todo contato é falta", o treinador da Velha Senhora beijou o ombro da repórter.

Veja o que disse Spaletti, durante uma entrevista pós-jogo:

- Se eu tocar no seu braço, é contato. Posso te dar um beijo? Se eu te beijar, também é contato. Se eu te acariciar, é contato. Mas contato é diferente de impacto. Não basta definir contato em termos gerais, como se tocar em alguém com a mão fosse falta. Nem todo contato é pênalti, mas precisamos de clareza - afirmou.

A revolta do treinador aconteceu depois que um pênalti não foi assinalado para a Juventus, aos 25 minutos da etapa incial. Além disso, a bola, no mesmo lance, seguiu com Yildiz, que tocou pra Koopmeiners balançar as redes. No entanto, o gol foi anulado, com posição de impedimento detectada no posicionamento de Thuram.

Spalletti beija ombro de jornalista italiana (Foto: Reprodução/Divulgação)

A partida terminou em 2 a 2, mas a equipe da Juventus se sentiu prejudicada pelo VAR. Atualmente, a Velha Senhora conta com 46 pontos e está em 4° lugar no Campeonato Italiano, enquanto a Lazio possui 33 pontos, na 8° posição da tabela.

A próxima partida da Juventus será contra a Inter de Milão, líder do campeonato com 58 pontos. Alguns dias depois, a equipe irá jogar a primeira partida do mata-mata da Champions League, contra o Galatasaray.