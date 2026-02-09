Joan Laporta apresentou, nesta segunda-feira (9), a renúncia ao cargo de presidente do Barcelona durante reunião ordinária da diretoria. A decisão atende ao artigo 42.f do Estatuto do clube e permite que o dirigente concorra à reeleição no pleito marcado para o domingo. Ele exercia o mandato desde março de 2021.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do agora ex-presidente, também deixaram seus cargos nove integrantes da diretoria: Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig e Joan Soler. Com a saída do grupo, Laporta passa a se dedicar à campanha eleitoral, ao lado dos demais pré-candidatos já anunciados: Víctor Font, Xavi Vilajoana e Marc Ciria.

continua após a publicidade

Com as renúncias, Rafa Yuste assume a presidência interina do clube até o fim do mandato da atual diretoria, em 30 de junho. Permanecem na gestão Josep Cubells, que acumula as funções de vice-presidente e secretário; Alfons Castro, que assume a tesouraria no lugar de Ferran Olivé; além dos diretores Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé e Sisco Pujol. O número atende ao mínimo estatutário de um terço dos membros da diretoria.

Segundo informou o Barcelona, após a formalização das saídas, a reunião prosseguiu normalmente, respeitando a ordem do dia previamente estabelecida. A eleição está marcada para o dia 15 de março, 9h às 21h do horário local, sem a possibilidade de voto por correio, diferentemente do pleito de 2021. A votação será realizada no Camp Nou e ambém em seções instaladas em Tarragona, Lérida, Girona e Andorra.

continua após a publicidade

Joan Laporta, presidente do Barcelona (Foto: AFP)

Passagem de Laporta como presidente Barcelona

A trajetória de Laporta no Barcelona é vitoriosa. Sob o comando do mandatário, o clube conquistou inúmeros troféus, incluindo seis títulos da LaLiga, três Copas do Rei, quatro Supertaças da Espanha, duas Champions League, uma Supertaça da Europa e um Mundial de Clubes da Fifa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial