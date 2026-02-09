Lateral brasileiro Matheus Lucas analisa propostas após destaque no futebol português
Bordeaux, da França, é um dos interessados
O lateral-direito Matheus Lucas vive um momento de valorização no mercado europeu após se destacar no futebol português. Com boa minutagem ao longo da temporada, o brasileiro passou a receber sondagens de clubes da França, de Portugal e da Eslováquia, e avalia com cautela os próximos passos da carreira.
Atualmente no CD Praia Milfontes, Matheus Lucas construiu trajetória consistente em Portugal e soma títulos no país, com conquistas pelo SC Odemirense e pelo Sporting Viana. O desempenho recente despertou o interesse de equipes como Bordeaux, Beira-Mar e Šamorín, que buscaram informações sobre o atleta durante a janela de inverno.
Em conversa, o jogador comentou a repercussão do seu momento e a chegada das propostas, destacando a importância da regularidade apresentada em campo.
– Consegui desempenhar um bom papel ao longo da temporada aqui em Portugal, tive uma boa minutagem e, graças a Deus, ajudei bem a minha equipe durante as partidas. As propostas chegaram, é natural que o mercado veja o bom trabalho. Mas tenho contrato em Portugal e, enquanto isso, vamos trabalhando.
Formação no Brasil e consolidação em Portugal
Antes de se firmar no futebol europeu, Matheus Lucas passou por uma formação diversificada no Brasil. O lateral atuou em clubes tradicionais do interior paulista, como Guarani e Ponte Preta, além do Sertãozinho, experiência que marcou o início da sua trajetória profissional. Ainda nas categorias de base, chegou a integrar uma lista de convocação da Seleção Brasileira sub-15.
O jogador relembrou o período de formação no país natal e ressaltou o impacto desse processo no seu desenvolvimento como atleta.
– A minha formação no Brasil foi fundamental. Evoluí bastante no futebol europeu, mas foi de suma importância atuar onde nasci. Sou grato aos clubes pelas oportunidades que lá tive.
Com rodagem no futebol português e reconhecimento crescente no mercado, Matheus Lucas segue focado na sequência da temporada enquanto analisa os cenários que se apresentam para o futuro.
