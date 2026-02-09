menu hamburguer
Futebol Internacional

Astro do Tottenham tem média de uma expulsão a cada 25 jogos

Cristian Romero foi expulso pela sexta vez desde que chegou aos Spurs

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
10:58
Cristian Romero em ação pelo Tottenham (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Cristian Romero em ação pelo Tottenham (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
O zagueiro Cristian Romero foi expulso pela sexta vez desde que chegou ao Tottenham, após receber cartão vermelho direto no jogo contra o Manchester United, no sábado (7). A expulsão ocorreu ainda no primeiro tempo, após entrada em Casemiro, o que deixou os Spurs com um jogador a menos por grande parte do jogo.

Contratado no verão europeu de 2022 junto à Atalanta por 52 milhões de euros, Romero soma seis cartões vermelhos em 152 partidas disputadas pelo Tottenham, sendo quatro delas por acúmulo de cartões amarelos e duas diretas. Os números indicam uma média de uma expulsão a cada 25 partidas pelo clube londrino.

Apenas nesta temporada, Romero já foi expulso duas vezes e também ficou fora de um jogo por acúmulo de cartões amarelos. Ao todo, ele recebeu 41 advertências desde a chegada ao Tottenham, média próxima de um cartão amarelo a cada três jogos. Agora, o defensor argentino cumprirá suspensão de três jogos, incluindo o clássico do norte de Londres, marcado para o dia 22 de fevereiro.

Romero se pronuncia após expulsão em Manchester United x Tottenham

A situação ganhou repercussão após manifestações públicas de Romero nas redes sociais. Depois do fechamento da janela de transferências de inverno, o zagueiro criticou o planejamento esportivo do clube ao afirmar que era "incrível, mas verdadeiro e vergonhoso" o Tottenham enfrentar o Manchester City com apenas 11 jogadores do elenco principal disponíveis.

Romero é capitão e um dos principais jogadores do Tottenham (Foto: Divulgação/Tottenham)
Romero é capitão e um dos principais jogadores do Tottenham (Foto: Divulgação/Tottenham)

— Grande esforço de todos os meus companheiros, estiveram incríveis. Eu queria estar disponível para ajudá-los, mesmo sem me sentir bem, especialmente porque só tínhamos 11 jogadores disponíveis — escreveu Romero.

Em janeiro, o argentino já havia se envolvido em outra polêmica ao criticar integrantes da diretoria dos Spurs, acusando-os de aparecer apenas em momentos positivos, declaração que posteriormente foi retificada pelo jogador.

