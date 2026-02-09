Ex-Botafogo, Luis Henrique marca primeiro gol por gigante europeu e comemora

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Luis Henrique marcou seu primeiro gol com a camisa da Inter de Milão ao fechar a goleada por 5 a 0 sobre o Sassuolo, no domingo (8), pelo Campeonato Italiano. O atacante de 24 anos anotou o quinto gol com um chute de primeira e participou da vitória que manteve a equipe isolada na liderança da competição.

Após a partida, Luis Henrique destacou a importância do momento individual, lembrando que já havia contribuído anteriormente com assistências desde a chegada ao clube italiano. O gol, segundo ele, coroou a sequência de oportunidades recebidas pela comissão técnica e o apoio do elenco.

— É um momento muito especial. Tive a felicidade de acertar um belo chute. Já tinha contribuído com algumas assistências, mas vinha buscando esse gol e ele saiu. Agradeço aos meus companheiros e à comissão pela confiança em cada partida — afirmou Luis Henrique, ex-Botafogo.

Além do gol, o resultado ampliou a vantagem da Inter na liderança da Série A. A equipe nerazzurri abriu oito pontos de diferença para o Milan, segundo colocado, que ainda tem um jogo a menos no campeonato.

Luis Henrique reconhece importância do momento da Inter de Milão

Luís Henrique, cria do Botafogo, em estreia pela Inter de Milão (Foto: divulgação/Internazionale)

Luis Henrique também ressaltou a relevância do resultado coletivo neste momento da temporada, destacando a necessidade de manter a regularidade para alcançar os objetivos do clube. Com a partida deste domingo, o brasileiro soma 30 jogos pela Inter de Milão, com um gol marcado e duas assistências.

— O mais importante é o resultado positivo. Isso nos dá confiança e mantém o time na liderança. Nada está definido e estamos em um momento decisivo da temporada. Vamos seguir trabalhando para conquistar resultados positivos em todas as competições — completou.

