Após passagem pela base do Botafogo, zagueiro deslancha em Portugal

O zagueiro Otávio atravessa um momento de afirmação no Estrela da Amadora e vem se consolidando como um dos pilares da equipe na Liga Portugal Betclic. Titular absoluto, o defensor foi eleito o melhor em campo no empate por 1 a 1 contra o Alverca, fora de casa, e voltou a se destacar na vitória por 1 a 0 sobre o Santa Clara, neste sábado (7), com atuação segura e liderança no sistema defensivo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No confronto diante do Alverca, Otávio somou oito recuperações de bola, cinco cortes, quatro desarmes e cinco passes progressivos, sendo decisivo para o equilíbrio defensivo do time. Já na partida mais recente, contra o Santa Clara, voltou a apresentar números consistentes, com sete recuperações de bola, cinco interceptações e três cortes, mantendo regularidade em mais uma atuação sólida.

continua após a publicidade

As boas exibições refletem a sequência positiva do defensor ao longo da temporada e reforçam sua importância no esquema da equipe. Ao comentar o momento individual, Otávio fez questão de destacar o trabalho coletivo e a construção diária do grupo.

– Fico muito feliz pelo reconhecimento, ainda mais sendo eleito o melhor em campo na semana anterior. Mas isso é consequência do trabalho diário e do que o grupo vem construindo junto. Os números refletem o nosso desempenho coletivo. Meu foco é manter essa regularidade, seguir evoluindo e ajudar o Estrela da Amadora em cada jogo.

continua após a publicidade

Otávio em ação pelo Estrela da Amadora, de Portugal (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo jovem, o zagueiro ressaltou a rápida adaptação ao futebol português e a responsabilidade de atuar com frequência em uma das principais ligas da Europa.

– Chegar a Portugal e conseguir me firmar como titular tão cedo é algo muito importante para mim. A adaptação foi desafiadora no início, mas o clube me deu confiança desde o começo. Procuro evoluir todos os dias, entender cada vez mais o jogo e ajudar a equipe da melhor forma possível.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Próximo desafio na Liga Portugal

Após a sequência de bons resultados, o Estrela da Amadora volta suas atenções para o próximo compromisso na Liga Portugal. A equipe enfrenta o Vitória de Guimarães no sábado (15), no Estádio Dom Afonso Henriques, em duelo considerado de alto grau de dificuldade.

Otávio projetou a partida e reforçou a importância de manter o nível de concentração para dar sequência ao bom momento na competição.

– A expectativa é muito boa. Sabemos da dificuldade do jogo, mas estamos em um bom momento e bem preparados. Vamos entrar concentrados, buscando um grande desempenho e somar pontos importantes. O objetivo é seguir nessa sequência positiva.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.