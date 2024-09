Endrick brilha pelo Real Madrid e Bayern goleia na estreia; confira os resultados do dia na Champions

Endrick comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:28 • Redação do Lance!

A edição 2024-25 da Champion League teve o pontapé inicial nesta terça-feira (27), com partidas de peso pela primeira rodada da fase de liga, grande novidade da competição nesta temporada. Na estreia do Real Madrid, atual campeão, Endrick brilhou e marcou o primeiro pelo torneio, enquanto na Alemanha, a partida foi inteira de Harry Kane, autor de quatro dos nove gols do Bayern contra o Dínamo de Zagreb.

Confira os resultados desta terça (17) na Champions League!

Os resultados na Champions League

Juventus-ITA 3x0 PSV-HOL

Young Boys-SUI 0x3 Aston Villa-ING

Bayern-ALE 9x2 Dínamo-CRO

Milan-ITA 1x3 Liverpool-ING

Real Madrid-ESP 3x1 Stuttgart-ALE

Sporting-POR 2x0 Lille-FRA

O brilho de Endrick

Nos acréscimos da partida, Endrick aproveitou um contra-ataque para o Real Madrid, arrancou do campo de defesa e bateu de fora da área para balançar as redes pela primeira vez na Liga dos Campeões. O camisa 16 também contribuiu com grande falha do goleiro rival.

O gol fechou o placar de 3 a 1 contra o Stuttgart, da Alemanha, pela estreia dos detentores da taça na Champions League 2024-25. O próximo duelo dos Blancos na competição será diante do Lille, da França, pela segunda rodada da fase de liga.