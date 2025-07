Melhores Momentos: veja os lances de Fluminense 2 x 1 Al-Hilal

O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1, em Orlando, e avançou às semifinais do Mundial de Clubes. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Martinelli e Hércules. Marcos Leonardo balançoua rede para os árabes. Veja os melhores lance no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (8), em Nova Jersey, em busca de uma vaga na final do torneio, que será disputada no mesmo estádio. O adverário sairá do duelo entre Palmeiras e Chelsea. No outro chaveamento, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam e vão dueler por um posto na decisão contra Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique.

Como foi Fluminense 2 x 1 Al-Hilal

Aos 39, o Flu chegou efetivamente. Após cruzamento de Samuel Xavier, a bola sobrou para Fuentes que encostou para Martinelli. O 8 dominou, girou em cima da zaga e bateu cruzado no ângulo. Golaço do Flu! 1 a 0. Aos 46, quase que o Al Hilal empatou. Neves cobrou falta com perfeição. Koulibaly subiu e cabeceou para grande defesa de Fábio. Na sequência, Samuel Xavier e Marcos Leonardo caíram na área o holandês Danny Makkelie marcou pênalti. Na revisão do VAR, a torcida comemorou como se fosse gol. A penalidade foi cancelada.

continua após a publicidade

Atrás no placar, o Al Hilal voltou pressionando. E logo aos 5 conseguiu o que queria. Em cobrança de escanteio, Koulibaly subiu sozinho e cabeceou para baixo. A bola caiu nos pés de Marcos Leonardo, que só teve o trabalho de marcar o gol de empate: 1 a 1. Só que, aos 24, Hércules, que havia entrado no lugar de Martinelli, interceptou um avanço saudita e tentou chutar, a bola desviou e caiu para Samuel Xavier, que devolveu ao 35. O volante entrou na área e bateu cruzado na saída de Bono. Gol o Fluminense e vaga garantida na semifinal do Mundial.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense