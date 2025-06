As escalações de Espanha e França já foram divulgadas para a semifinal da Nations League. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (5), às 16h (de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart (ALE), em busca de uma vaga na grande final. O técnico Didier Deschamps tomou a decisão de escalar Dembélé, cotado para vencer a Bola de Ouro nesta temporada, mesmo desgastado após a final da Champions.

Dembélé foi convocado para a seleção francesa nesta Data Fifa após alcançar a maior glória da história do PSG: a Champions League. Forte candidato à Bola de Ouro, o astro ainda tem o Mundial de Clubes a disputar pelos Les Parisiens, com início marcado para 15 de junho.

Por isso, o técnico dos Bleus pensou em preservar o atleta no início do jogo contra a Espanha, mas o peso da partida falou mais alto. Além do camisa 10, o PSG forneceu a equipe com mais quatro jogadores: Desiré Doué, Warren Zaire-Emery, Lucas Hernández e Bradley Barcola, todos no banco de reservas.

A França tem bom desempenho na atual edição da Nations League, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito partidas. O país liderou o grupo A2 da competição com 13 pontos, enfrentando as seleções da Itália, Bélgica e Israel.

Nas quartas de final, eliminou a Croácia, algoz de 2023, após empate no agregado nas duas partidas e vitória nas cobranças de pênalti. Em oito jogos na competição, foram 14 gols feitos e oito gols sofridos - média alarmante de um por jogo.

🔵Escalação da França para o confronto contra a Espanha na Nations League

Mbappé é uma das armas de Deschamps em Espanha x França pela Nations League (Foto: Franck FIFE / AFP)

⚽ GOL: Maignan

⚽ LD: Kalulu

⚽ ZAG: Konaté

⚽ ZAG: Lenglet

⚽ LE: Theo Hernández

⚽ MC: Koné

⚽ MC: Rabiot

⚽ MEI: Dembélé

⚽ ATA: Olise

⚽ ATA: Mbappé

⚽ ATA: Doué

