Gigante espanhol faz oferta pela contratação de Johnny, ex-Inter

Ex-Internacional, Johnny se aproxima de um acordo com o Atlético de Madrid para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os colchoneros iniciaram as conversas dispostos a pagar 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) e incluir jogadores na negociação. No entanto, a equipe de Sevilha pede cerca de 40 milhões de euros (R$ 256 milhões) pelo atleta.

Revelado na base do Colorado, Johnny chegou ao Betis em janeiro de 2024 e não demorou para se consolidar. Na atual temporada, o volante foi uma das peças chaves da equipe de Manuel Pellegrini para chegar na final da Conference League e conquistar uma vaga na Europa League via La Liga.

Além de rejuvenescer o setor, o Atlético de Madrid pensa no futuro do plantel comandado por Diego Simeone. Johnny tem 23 anos, enquanto o atual elenco conta com Koke (33) e Rodrigo de Paul (31) possuem contratos até junho de 2026.

Na atual temporada, Johnny participou de 46 partidas com a camisa do Betis, marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência. O jovem de 23 anos defende os Estados Unidos e deve participar da Copa do Mundo de 2026.

