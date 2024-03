Empresário de Alphonso Davies desmente negociação com Real Madrid: ‘O foco é o Bayern’

Alphonso Davies desperta interesse de Real Madrid (ALEXANDRA BEIER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 17:59 • Munique (ALE)

Ao lado de Kylián Mbappé, do PSG, Alphonso Davies pode ser uma das negociações para a próxima temporada. O lateral-esquerdo do Bayern de Munique está cotado para defender o Real Madrid, mas a negociação pode estar travada por conta dos valores.

Com contrato até junho de 2025, o jogador comunicou a diretoria bávara sobre o desejo de deixar Munique. Segundo a imprensa europeia, os alemães querem vender o canadense por 70 milhões de euros (próximo a R$378 milhões), bem abaixo do que o time espanhol planejava oferecer, em torno de €35 milhões (R$188 milhões), podendo chegar a €50 milhões.

Apesar dos rumores de negociações de Davies com outros clubes europeus, o empresário do jogador, Nedal Huoseh, afirmou que ainda não há contato e que as propostas serão analisadas futuramente.

- Não há nada acordado ou concreto com nenhum clube. O foco do Alphonso neste momento é o Bayern. Vamos considerar todas as nossas opções para o futuro nos próximos meses - declarou.

Atleta do Bayern de Munique desde 2019, o camisa 19 já conquistou 15 títulos, incluindo uma Champions League, Mundial de Clubes e cinco Bundesliga. Ao todo, soma nove gols e 28 assistências.

