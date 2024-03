Diakhaby sente lesão durante partida (Foto: JOSE JORDAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 13:49 • Lyon (FRA)

O zagueiro Diakhaby, do Valencia, passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, após a lesão grave que sofreu no duelo contra o Real Madrid, realizado no sábado (2). Em colisão com o meia adversário Tchouaméni, o defensor acabou vendo sua perna dobrar ao meio e rompeu os ligamentos cruzados anterior e posterior do joelho direito.

A cirurgia foi realizada no Jean Marmoz Private Hospital, em Lyon. Participaram da intervenção os médicos Bertrand Sonnery-Cottet e Pedro López. O jogador valenciano permanecerá sob observação no local entre 24 e 48 horas, para controle evolutivo.

Apesar de um procedimento bem-sucedido, o atleta só deve voltar aos gramados em 2025. A tendência de recuperação completa da contusão é de nove a doze meses. Segundo especialistas, havia até a possibilidade de uma aposentadoria forçada, mas o tratamento, em princípio, fará com que o guineano retorne à ação.

Depois da lesão sofrida contra o Real Madrid, Diakhaby deve ser homenageado pelo Valencia no próximo jogo. A equipe receberá o Getafe no Mestalla no sábado (9), às 10h (horário de Brasília).