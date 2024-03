Em casa, Al-Nassr sofre dura derrota e diminui as chances de título no Campeonato Saudita; veja os gols

Em casa, Al-Nassr sofre dura derrota para Al-Raed, pela Liga Saudita (FAYEZ NURELDINE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 16:08 • Riad (SAU)

O Al-Nassr entrou em campo, nesta quinta-feira (7), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Saudita, e saiu derrotado para o Al-Raed por 3 a 1, jogando em casa, em Riad. El Berkaoui, Fouzair e Amir foram os goleadores da vitória, enquanto Ayman Yahya descontou.

Com este resultado, o time de Cristiano Ronaldo permanece com 53 pontos e na vice-liderança, mas pode ver o Al-Hilal abrir uma vantagem maior, em caso de vitória diante do Al-Riyadh.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

Irreconhecível, o Al-Nassr teve dificuldades para vencer o Al-Raed, que com a vitória saltou de 15º para 13º lugar.

O time de Cristiano Ronaldo exerceu uma enorme pressão durante toda a partida, somando 16 finalizações contra 6, além de 72% da posse bola. Apesar disso, foi o Al-Raed que abriu o placar, aos 16'. Em contra ataque, Júlio Tavares invadiu a área pela ponta-esquerda e serviu El Berkaoui na grande área.

A comemoração não durou tanto, já que o Al-Nassr empatou logo em seguida, com Ayman Yahya. No cruzamento de Brozovic, Cristiano Ronaldo acertou uma bela finalização na trave, e na sequência, o camisa 23 dominou no peito e mandou para o fundo da rede.

Com apenas 30 segundos da etapa final, o Al-Raed voltou a ficar a frente no placar. Sayoud recebeu lançamento na direita, avançou e cruzou rasteiro para o meio da área. Sozinho, Fouzair marcou o segundo gol.

O Al-Nassr não baixou a intensidade e pressionou o adversário, e teve algumas chances de perigo desperdiçadas de Cristiano Ronaldo. Por outro lado, o Al-Raed aproveitou a oportunidade que teve e marcou mais uma vez, sacramento a vitória, desta vez com Amir Sayoud.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Al-Nassr volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (11), contra o Al Ain, pela segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

FUT INTERNACIONAL