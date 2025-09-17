menu hamburguer
Futebol Internacional

Emoção em Anfield e show de Kane: veja os resultados da Champions League desta quarta-feira (17)

Dia deu continuidade à primeira rodada da competição

O Liverpool derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 2, pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)
imagem cameraO Liverpool derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 2, pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
18:41
  • Mais Notícias

A quarta-feira (17) deu continuidade à primeira rodada da Champions League 2025/26, que foi marcada por jogos animados. Em Anfield, o Liverpool quase deixou a vitória escapar contra o Atlético de Madrid, mas Van Dijk salvou os Reds, já nos acréscimos. Já em Munique, Harry Kane brilhou na vitória do Bayern sobre o Chelsea. Confira abaixo os principais destaques da rodada da principal competição do Velho Continente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Champions League - 1ª rodada

Olympiacos 0x0 Pafos

O Olympiacos e o Pafos ficaram no 0 a 0 em partida marcada pelo reencontro dos brasileiros e ex-jogadores do Flamengo, Rodinei e David Luiz. O jogo mudou ainda no primeiro tempo: aos 25 minutos Bruno, do Pafos, foi expulso e, aos 33, David Luiz precisou ser substituído por desconforto muscular. Com um a mais, o Olympiacos passou a dominar a posse, mas não conseguiu transformar superioridade em gols.

No segundo tempo, o time grego manteve a pressão e criou chances claras — entre elas cabeçadas de El Kaabi e finalizações de Podence e Retsos —, mas o goleiro Michael fez defesas decisivas, inclusive aos 88 minutos, e preservou o empate. Rodinei teve boa atuação até ser substituído; o Pafos, apesar de jogar com 10 desde o primeiro tempo, resistiu até o fim.

Olympiacos x Pafos pela Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
Olympiacos x Pafos pela Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

➡️ Chuva de gols e brasileiro em destaque: veja os resultados da Champions League nesta terça-feira (16)

Liverpool 3x2 Atlético de Madrid

O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, em Anfield, com gol decisivo de Virgil van Dijk nos acréscimos. Os Reds abriram 2 a 0 nos minutos iniciais — o primeiro contra e o segundo de Salah —, mas Marcos Llorente empatou para os visitantes com dois gols, o segundo aproveitando um desvio.

Depois do empate, o jogo teve forte pressão do Liverpool à procura da vitória; a equipe criou várias chances e acertou uma bola na trave. Nos acréscimos, após sequência de escanteios, Van Dijk subiu mais alto e marcou o gol que garantiu os três pontos aos Reds.

Van Dijk comemora o gol da vitória do Liverpool contra o Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)
Van Dijk comemora o gol da vitória do Liverpool contra o Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Bayern de Munique 3x1 Chelsea

O Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3 a 1, na Allianz Arena. O placar foi aberto por um gol contra de Trevoh Chalobah, em cobrança de escanteio; em seguida Harry Kane converteu pênalti após falta de Moisés Caicedo, e Cole Palmer diminuiu para os ingleses ainda no primeiro tempo com um belo chute. Na etapa final, Kane aproveitou erro de Malo Gusto e bateu colocado para fechar a vitória bávara.

O jogo teve momentos de pressão alternada: o Bayern controlou a posse e explorou erros do Chelsea, enquanto os Blues criaram chances em transição e contaram com defesas importantes de Robert Sánchez. Apesar de oportunidades do time londrino, as falhas defensivas e a penalidade deram vantagem aos anfitriões.

O Bayern de Munique derrotou o Chelsea por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
O Bayern de Munique derrotou o Chelsea por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

PSG 4x0 Atalanta

O PSG estreou com goleada por 4 a 0 sobre a Atalanta, no Parc des Princes. Marquinhos abriu o placar aos 3 minutos após jogada que teve participação de Bradley Barcola e Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia ampliou com um golaço aos 39. No segundo tempo, Nuno Mendes marcou aos seis minutos e Gonçalo Ramos fechou nos acréscimos; Barcola ainda teve um gol anulado por impedimento e desperdiçou um pênalti na etapa inicial.

A vitória deixou o PSG com três pontos na estreia da fase de liga; o técnico Luis Enrique acompanhou o jogo das tribunas. A Atalanta segue em transição sob o comando de Ivan Jurić, após a saída de Gian Piero Gasperini.

FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA
Jogadores do PSG em comemoração no terceiro gol da vitória por 4 a 0 na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Outros resultados

  • Ajax 0x2 Inter de Milão
  • Slavia Praga 2x2 Bodø/Glimt

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

