Europeus reagem a atitude de Simeone em derrota para o Liberpool: ‘Perdeu a cabeça’

O Atlético de Madrid perdeu para o Liverpool por 3 a 2, nesta quarta-feira (17), no Anfield, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Na ocasião, o técnico Diego Simeone discutiu com um torcedor dos Reds à beira do campo. O caso aconteceu após o gol da vitória do time inglês.

A reta final da partida foi bastante emocionante. Com o placar empatado em 2 a 2, o Liverpool buscou a vitória com um gol do zagueiro Van Dijk, aos 47 minutos do segundo tempo. O lance revoltou o técnico do Atlético de Madrid.

Diante do cenário, Simeone discutiu acintosamente com um torcedor do Liverpool que se encontrava ao lado do banco de reservas do clube espanhol. As imagens do embate foram flagradas pela transmissão e viraram destaque nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão:

Tradução: "Simeone perdeu a sua cabeça"

Tradução: "Simeone ficou absolutamente abalado".

Tradução: "Essa foto é história, olha como eles riem do Cholo Simeone".

Tradução: "Ninguém ri do Atlético de Madrid. Sempre no barco de Diego Pablo Simeone".

Tradução: "Aliás, crédito ao Simeone. Ele não deixa ninguém rir do Atlético na cara dele".

Como foi Liverpool x Atlético de Madrid?

A partida começou com um amplo domínio do clube inglês. Dentre os primeiros seis minutos do primeiro tempo, a equipe do técnico Arne Slot abriu 2 a 0 no placar. O primeiro a balançar as redes foi Andrew Robertson, aos quatro minutos. Posteriormente, foi a vez de Mohamed Salah marcar dois minutos depois.

O Atlético de Madrid conseguiu diminuir a desvantagem no placar antes do intervalo. O volante Marcos Llorente foi o responsável por marcar para o time espanhol nos acréscimos da primeira etapa.

No segunto tempo, o Liverpool encaminhava a vitória sobre a equipe colchonera sem grandes dificuldades. Contudo, aos 81 minutos, Marcos Llorente voltou a marcar e deixar tudo igual no placar.

O novo gol do volante do Atlético de Madrid intensificou as ações do jogo na reta final. O time inglês, que dominava a posse de bola e pouco criava, partiu para um pressão final para garantir a vitória dentro de casa.

O objetivo da equipe de Arne Slot foi alcançado na reta final do confronto. Aos 92 minutos, o zagueiro Van Dijk subiu mais que a defesa adversária, em uma cobrança de escanteio, para marcar de cabeça. Com a ação, o Liverpool garantiu a vitória e três pontos na tabela da fase de liga da Champions League.