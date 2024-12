O Atlético de Madrid superou o Getafe por 1 a 0 neste domingo (15), no Riyadh Air Metropolitano, em jogo válido pela 17ª rodada de La Liga. Na segunda etapa, Sorloth, logo após ser acionado em campo pelo técnico Diego Simeone, aproveitou cruzamento de Molina e marcou o gol do 11º triunfo seguido de seu time.

Com a suada vitória em casa, os colchoneros ultrapassaram o rival local Real Madrid, indo à segunda colocação com 38 pontos, um a mais em relação aos merengues. Agora, a equipe tem a mesma quantidade do líder Barcelona, que ainda joga neste domingo, recebendo o Leganés em Montjuïc.

👀 O gol do jogo

O confronto foi amarrado e equilibrado, com dificuldades na criação para o Atleti. Nas melhores oportunidades do primeiro tempo, Samuel Lino errou a finalização duas vezes, e Giuliano Simeone não acertou o tempo da bola em cabeçada. Na segunda etapa, a tendência se manteve, até que o "Cholo" fez mexidas que mudaram a dinâmica.

A entrada de Sorloth empurrou o time do Getafe um pouco mais para trás no campo, e Molina e Koke deram mais trabalho terrestre. Em sua primeira subida ao ataque, o lateral fez cruzamento na segunda trave, e o centroavante testou com perfeição para abrir o placar. Os visitantes pressionaram em busca do empate, mas não chegaram a criar grandes chances de perigo e deixaram a capital sem pontuar.

🔮 O que vem por aí?

Para manter a boa sequência, o Atlético terá duríssima missão no sábado (21), enfrentando o Barcelona em Montjuïc, em jogo direto pela liderança de La Liga às 17h (de Brasília). No mesmo dia, porém mais cedo, às 10h, o Getafe recebe o Mallorca no Coliseum Alfonso Pérez.

Diego Simeone no comando do Atlético de Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 1x0 Getafe

17ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

🥅 Gol: Alexander Sorloth (ATM - 24' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo de Paul, Koke e Ángel Correa (ATM)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Marcos Llorente (Nahuel Molina), Josema Giménez, Clément Lenglet, Javi Galán e Samuel Lino (Alexander Sorloth); Rodrigo de Paul e Pablo Barrios (Robin Le Normand); Antoine Griezmann (Koke); Giuliano Simeone (Ángel Correa) e Julián Álvarez



GETAFE (Técnico: José Bordalás)

David Soria; Allan Nyom, Domingos Duarte, Omar Alderete (Juan Berrocal) e Juan Iglesias; Djoné Dakonam, Jesús Santiago (Álex Sola) e Luis Milla; Abdoulaye Keita (Chrisantus Uche), Coba da Costa (Bertug Yildirim) e Álvaro Rodríguez (Peter González)

🕴️ ARBITRAGEM

🕴️ Árbitro: Soto Grado

🚩 Auxiliares: Álvarez Fernández e Becerril Gómez

4️⃣ Quarto árbitro: Cambronero González

📺 VAR: Trujillo Suárez e Muñiz Ruiz

