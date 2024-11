Em tarde de ‘Champions League’, CR7 marca doblete e Al-Nassr vence

O Al-Nassr venceu o Al-Gharafa por 3 a 1 nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela quinta rodada da Champions League da Ásia, no Al Bayt Stadium, no Catar. Cristiano Ronaldo, duas vezes, e Ângelo, marcaram os gols do visitante na partida, enquanto Joselu descontou para a equipe mandante.

Em cinco jogos, o Al-Gharafa ocupa a sétima colocação da chave Oeste, com quatro pontos. Após a vitória, o Al-Nassr estão em segundo lugar, com 13 pontos, perseguindo o líder Al-Ahli, que tem 15 pontos e 100% de aproveitamento.

Como foi o jogo?

Apesar de ter o controle das ações do jogo, o Al-Nassr não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, após poucas oportunidades de gol. No entanto, o Al-Nassr retomou a segunda etapa de uma forma bem superior ao Al-Gharafa, com gol de Cristiano Ronaldo no primeiro minuto da volta ao campo. Com cruzamento de Sultan Al-Ghannam no lado direito do campo, CR7 marcou o primeiro gol do jogo com cabeceio no canto à direita do goleiro adversário. O gol foi o número 912 da carreira do artilheiro.

O brasileiro Ângelo amplioiu o placar com um lindo gol, aos 13 minutos do segundo tempo. Após tabelinha com Otávio na entrada da área, o ponta driblou o goleiro catari e rolou a bola para rede sem qualquer obstáculo no caminho.

Para finalizar a vitória, Cristiano marcou o gol número 913 na carreira, e o terceiro do Al-Nassr na partida. Com assistência de Ângelo, CR7 recebeu na área, cortou para a perna direita e estufou na bochecha esquerda da rede. O craque comemorou com sua clássica comemoração, gritando "sim". O Al-Gharafa, por sua vez, marcou com Joselu, aos 30 minutos de jogo, mas a partida já estava perdida.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Gharafa 0x2 Al-Nassr

5ª rodada - Champions League da Ásia

📆 Data e horário segunda-feira, 25 de novembro de 2024, às 13h (de Brasília);

📍 Local: Al Bayt Stadium, no Catar;

🥅 Gols: Cristiano Ronaldo 2x (NAS - 1' 2T e 19' 2T), Ângelo (NAS - 13' 2T) e Joselu (GHA - 30' 2T);

🟨 Cartões amarelos: Seydou Sano (GHA)

🟥 Cartões vermelhos: Seydou Sano (GHA)

🟨 Árbitro: Shaun Evans (AUS)

⚽ ESCALAÇÕES

AL GHARAFA (Técnico: Pedro Martins)

Khalifa N’Diaye, Abdalla Yousif, Seydou Sano, Dame Traore, Jamal Hamed Mayor, Ferjani Sassi, Fabricio Diaz, Floriel Coman, Al Ganehi, Yacine Brahimi, Joselu.



AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento, Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Ali Alawjami, Nawaf Boushal, Otavio, Marcelo Brozovic, Angelo Gabriel, Abdulrahman Ghareeb, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo.

