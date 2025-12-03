menu hamburguer
Futebol Internacional

Arsenal vence, Chelsea tropeça e Liverpool segue em crise; veja como foi o dia da Premier League

Gunners seguem isolados na liderança, com 34 pontos

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
19:31
imagem cameraPela Premier League, o Arsenal venceu o Brentford por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Nesta quarta-feira (3), seis confrontos agitaram a 14ª rodada da Premier League. O destaque ficou nos duelos entre Arsenal x Brentford, Chelsea x Leeds United e Liverpool x Sunderland, movimentaram um dia eletrizante no topo da tabela, que terminou com 17 gols no Campeonato Inglês. Confira como foram os duelos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arsenal 2x0 Brentford - Emirates Stadium

Logo no início da primeira etapa, Mikel Merino abriu o placar, de cabeça, após cruzamento preciso de Ben White. No decorrer da partida, o Brentford ficou perto de empatar duas vezes, mas a trave e David Raya salvaram os Gunners. Após o intervalo, os líderes da Premier League controlaram a posse e tiveram mais oportunidades de ampliar o placar, mas, só nos minutos finais, conseguiu fazer o segundo, com Bukayo Saka, e consolidou a vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o Arsenal segue na ponta da competição, com 33 pontos, cinco a frente do Manchester City, que ocupa a segunda colocação. Já o Brentford é o 13º, com 19 pontos.

Jogadores do Arsenal comemorando gol (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Leeds United 3x1 Chelsea - Elland Road

Nos primeiros minutos, em pressão inicial, Jaka Bijol abriu o placar após cobrança de escanteio do meia Anton Stach. Ainda atordoado com o gol sofrido, o Leeds seguiu no ataque, mas sem ampliar a vantagem. Do outro lado, o Chelsea pouco fez e, perto do fim da primeira etapa, viu Ao Tanaka acertar chute da entrada da área e marcar o segundo dos mandantes.

Após o intervalo, o Chelsea voltou com mudanças e, uma delas, diminuiu o placar. Com cruzamento de Jamie Gittens, Pedro Neto apareceu na segunda trave e descontou para 2 a 1. Porém, após bobeada de Tosin Adarabioyo, Dominic Calvert-Lewin ficou com a sobra e marcou o terceiro, que confirmou a vitória do Leeds, dentro de casa.

Com a vitória, o Leeds United saiu da zona de rebaixamento, com 14 pontos, na 17ª colocação. Já o Chelsea cai para a quarta colocação, com 24 pontos.

Jogadores do Leeds United comemorando a vitória contra o Chelsea (Foto: Oli Scarff/AFP
Liverpool 1x1 Sunderland - Anfield

O Sunderland esteve perto de um feito histórico ao empatar com o Liverpool por 1 a 1 pela 14ª rodada da Premier League. Talbi abriu o placar e deixou os Black Cats próximos de sua primeira vitória sobre os Reds fora de casa em 42 anos. O confronto colocou frente a frente um Liverpool buscando reação após má fase e um Sunderland em ascensão, recém-promovido e surpreendendo na parte de cima da tabela.

O jogo foi equilibrado em Anfield, com o Liverpool tendo mais posse, mas sem grande domínio. O Sunderland se defendeu bem e aproveitou um erro de Van Dijk no lance do gol, marcado após chute desviado de Talbi. A resposta veio no fim: Wirtz, sob pressão por desempenho, driblou na área, finalizou e contou com desvio em Mukiele para garantir o empate — registrado oficialmente como gol contra.

Jogadores do Liverpool e Sunderland no duelo pela bola, na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)
Jogadores do Liverpool e Sunderland no duelo pela bola, na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Outros resultados

  1. Wolves 0x1 Nottingham Forest
  2. Brighton 3x4 Aston Villa
  3. Burnley 0x1 Crystal Palace

Tabela da Premier League

1Arsenal33141031277+20

2

City

28

14

9

1

4

32

16

+16

3

Aston Villa

27

14

8

3

3

20

14

+6

4

Chelsea

24

14

7

3

4

25

15

+10

5

Crystal Palace

23

14

6

5

3

18

11

+7

6

Sunderland

23

14

6

5

3

18

14

+4

7

Brighton

22

14

6

4

4

24

20

+4

8

Liverpool

22

14

7

1

6

21

21

0

9

Manchester Utd

21

13

6

3

4

21

20

+1

10

Everton

21

14

6

3

5

15

17

–2

11

Tottenham

19

14

5

4

5

23

18

+5

12

Newcastle

19

14

5

4

5

19

18

+1

13

Brentford

19

14

6

1

7

21

22

–1

14

Bournemouth

19

14

5

4

5

21

24

–3

15

Fulham

17

14

5

2

7

19

22

–3

16

Nottingham Forest

15

14

4

3

7

14

22

–8

17

Leeds

14

14

4

2

8

16

25

–10

18

West Ham

11

13

3

2

8

15

27

–12

19

Burnley

10

14

3

1

10

15

28

–13

20

Wolves

2

14

0

2

12

7

29

–22

