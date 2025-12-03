Arsenal vence, Chelsea tropeça e Liverpool segue em crise; veja como foi o dia da Premier League
Gunners seguem isolados na liderança, com 34 pontos
Nesta quarta-feira (3), seis confrontos agitaram a 14ª rodada da Premier League. O destaque ficou nos duelos entre Arsenal x Brentford, Chelsea x Leeds United e Liverpool x Sunderland, movimentaram um dia eletrizante no topo da tabela, que terminou com 17 gols no Campeonato Inglês. Confira como foram os duelos.
Arsenal 2x0 Brentford - Emirates Stadium
Logo no início da primeira etapa, Mikel Merino abriu o placar, de cabeça, após cruzamento preciso de Ben White. No decorrer da partida, o Brentford ficou perto de empatar duas vezes, mas a trave e David Raya salvaram os Gunners. Após o intervalo, os líderes da Premier League controlaram a posse e tiveram mais oportunidades de ampliar o placar, mas, só nos minutos finais, conseguiu fazer o segundo, com Bukayo Saka, e consolidou a vitória por 2 a 0.
Com o resultado, o Arsenal segue na ponta da competição, com 33 pontos, cinco a frente do Manchester City, que ocupa a segunda colocação. Já o Brentford é o 13º, com 19 pontos.
Leeds United 3x1 Chelsea - Elland Road
Nos primeiros minutos, em pressão inicial, Jaka Bijol abriu o placar após cobrança de escanteio do meia Anton Stach. Ainda atordoado com o gol sofrido, o Leeds seguiu no ataque, mas sem ampliar a vantagem. Do outro lado, o Chelsea pouco fez e, perto do fim da primeira etapa, viu Ao Tanaka acertar chute da entrada da área e marcar o segundo dos mandantes.
Após o intervalo, o Chelsea voltou com mudanças e, uma delas, diminuiu o placar. Com cruzamento de Jamie Gittens, Pedro Neto apareceu na segunda trave e descontou para 2 a 1. Porém, após bobeada de Tosin Adarabioyo, Dominic Calvert-Lewin ficou com a sobra e marcou o terceiro, que confirmou a vitória do Leeds, dentro de casa.
Com a vitória, o Leeds United saiu da zona de rebaixamento, com 14 pontos, na 17ª colocação. Já o Chelsea cai para a quarta colocação, com 24 pontos.
Liverpool 1x1 Sunderland - Anfield
O Sunderland esteve perto de um feito histórico ao empatar com o Liverpool por 1 a 1 pela 14ª rodada da Premier League. Talbi abriu o placar e deixou os Black Cats próximos de sua primeira vitória sobre os Reds fora de casa em 42 anos. O confronto colocou frente a frente um Liverpool buscando reação após má fase e um Sunderland em ascensão, recém-promovido e surpreendendo na parte de cima da tabela.
O jogo foi equilibrado em Anfield, com o Liverpool tendo mais posse, mas sem grande domínio. O Sunderland se defendeu bem e aproveitou um erro de Van Dijk no lance do gol, marcado após chute desviado de Talbi. A resposta veio no fim: Wirtz, sob pressão por desempenho, driblou na área, finalizou e contou com desvio em Mukiele para garantir o empate — registrado oficialmente como gol contra.
Outros resultados
- Wolves 0x1 Nottingham Forest
- Brighton 3x4 Aston Villa
- Burnley 0x1 Crystal Palace
Tabela da Premier League
|1
|Arsenal
|33
|14
|10
|3
|1
|27
|7
|+20
2
City
28
14
9
1
4
32
16
+16
3
Aston Villa
27
14
8
3
3
20
14
+6
4
Chelsea
24
14
7
3
4
25
15
+10
5
Crystal Palace
23
14
6
5
3
18
11
+7
6
Sunderland
23
14
6
5
3
18
14
+4
7
Brighton
22
14
6
4
4
24
20
+4
8
Liverpool
22
14
7
1
6
21
21
0
9
Manchester Utd
21
13
6
3
4
21
20
+1
10
Everton
21
14
6
3
5
15
17
–2
11
Tottenham
19
14
5
4
5
23
18
+5
12
Newcastle
19
14
5
4
5
19
18
+1
13
Brentford
19
14
6
1
7
21
22
–1
14
Bournemouth
19
14
5
4
5
21
24
–3
15
Fulham
17
14
5
2
7
19
22
–3
16
Nottingham Forest
15
14
4
3
7
14
22
–8
17
Leeds
14
14
4
2
8
16
25
–10
18
West Ham
11
13
3
2
8
15
27
–12
19
Burnley
10
14
3
1
10
15
28
–13
20
Wolves
2
14
0
2
12
7
29
–22
