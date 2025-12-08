Internazionale x Liverpool – Palpites, Análise e Odds

Confira os principais palpites de Internazionale x Liverpool pela Champions League 2025/26. O confronto da quinta rodada acontece nesta terça-feira (9), no San Siro, em Milão, a partir das 17h (horário de Brasília). O time inglês enfrenta uma assustadora viagem ao San Siro, onde enfrentará a equipe de Milão, atualmente ocupando a quarta posição na tabela.

Palpite do Lance! para Internazionale x Liverpool (09/12/2025) - Inter vence (2,18 na Betsson)

A Inter de Milão tem surpreendido nesta temporada da Liga dos Campeões, ocupa atualmente a quarta posição e vive uma sequência positiva de vitórias. A equipe goleou o Como por 4 a 0 na última vez em que entrou em campo, mas, na Champions League, foi derrotada pelo Atlético de Madrid por 2 a 1. Ainda assim, o time italiano aparece bem cotado para vencer a partida.

Do outro lado, o Liverpool atravessa um momento instável. Mesmo com um dos elencos mais qualificados da competição, a equipe tem apresentado dificuldades defensivas e falhas na finalização. Na Liga dos Campeões, sofreu uma goleada por 4 a 1 diante do PSV, um adversário teoricamente inferior, que aproveitou os espaços deixados na defesa dos Reds.

O retrospecto recente do Liverpool é negativo, sem vencer há várias partidas, o que reforça o favoritismo do Internazionale para o confronto.

O Inter venceu em casa oito das últimas nove partidas Nos nove últimos confrontos disputados, a equipe de Milão venceu sete O Inter venceu o Liverpool na última vez que se encontraram

Outros palpites para Internazionale x Liverpool

Internazionale faz o 1º gol (1,80 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,70 na Betsson) Ambos marcam (1,55 na Betsson)

A partida se encaminha para um cenário de muitos gols, com as duas equipes atuando de forma ofensiva, o que valoriza o mercado de ambos marcam. Os Reds registraram esse resultado fora de casa em cinco das últimas seis partidas, com os dois lados balançando as redes. Do outro lado, os encontros recentes também indicaram alta soma de gols, e a Inter confirmou esse mercado em três dos últimos quatro jogos.

O mesmo padrão apareceu nos últimos cinco compromissos do Liverpool, todos com mais de 2,5 gols, o que reforça ainda mais o palpite. O time mandante também surge bem cotado para marcar primeiro, já que a equipe de Milão abriu o placar em sete dos últimos nove jogos.

Análise e Forma dos Times

Internazionale - Momento e escalação

O Inter de Milão vive bom momento na temporada. A equipe venceu as três últimas partidas, duas delas com placares elásticos. Goleou o Como em casa por 4 a 0 e, três dias antes, também como mandante, superou o Venezia por 5 a 1. Os resultados refletem uma postura mais firme e consistente nos torneios que disputa.

Na Liga dos Campeões, a sequência de quatro vitórias foi interrompida com a derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid. Agora, a equipe tenta reagir na competição, com o objetivo de recuperar a confiança da torcida e reafirmar sua força no cenário europeu.

Na formação, o técnico Cristian Chivu ainda tem dúvidas importantes. O goleiro Raffaele Di Gennaro segue em recuperação de uma fratura na mão e não tem presença garantida contra o Liverpool. Já o lateral-direito Denzel Dumfries permanece fora por conta de uma lesão muscular.

Provável escalação do Internazionale: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Manuel Akanji; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella e Carlos Augusto; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu

Liverpool - Momento e escalação

A situação do Liverpool é mais delicada e até difícil de explicar pelo nível do elenco. O time conta com jogadores experientes, boa organização e um setor defensivo que costuma ser sólido, mas tem falhado nas últimas partidas e enfrenta instabilidade dentro e fora de campo. A equipe ocupa apenas a 13ª posição, com nove pontos em cinco jogos na temporada.

Os Reds empataram com o Leeds por 3 a 3, perderam para o PSV por 4 a 1 e, antes disso, sofreram uma goleada em casa por três gols de diferença diante do Nottingham Forest. O desempenho recente expõe a irregularidade e aumenta a pressão por uma reação imediata.

Apesar do momento negativo, o Liverpool entra em campo completo, sem desfalques relevantes. Com força máxima à disposição, encara o duelo como decisivo para tentar retomar a confiança e iniciar uma sequência positiva na temporada.

Provável escalação do Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Dominik Szoboszlai; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Curtis Jones; Cody Gakpo, Hugo Ekitike e Mohamed Salah. Técnico: Arne Slot

Confronto direto e estatísticas de Internazionale e Liverpool

O histórico recente entre Internazionale e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Internazionale e Liverpool

08/03/2022 - Liverpool 0 x 1 Internazionale - (UEFA Champions League 2021/22) 16/02/2022 - Internazionale 0 x 2 Liverpool - (UEFA Champions League 2021/22) 11/03/2008 - Internazionale 0 x 1 Liverpool - (UEFA Champions League 2007/08) 19/02/2008 - Liverpool 2 x 0 Internazionale - (UEFA Champions League 2007/08) 12/05/1965 - Internazionale 3 x 0 Liverpool - (UEFA Champions League 1964/65)

Estatísticas e curiosidades de Internazionale e Liverpool

A equipe de Milão marcou o primeiro gol nos últimos três jogos As duas equipes somam média de 4,4 gols por partida na Champions League Os times registram média de 12 chances claras de gol por jogo O Inter marcou 12 gols nas últimas cinco partidas O Liverpool marcou apenas sete gols nos últimos cinco jogos

Comparação de Odds para Internazionale x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Inter de Milão vence Empate Liverpool vence Betsson 2,18 3,70 3,15 Bet365 2,20 3,50 3,20 Betano 2,18 3,65 3,15

Resumo dos palpites do Lance! para Internazionale x Liverpool

Inter vence (2,18 na Betsson) Internazionale faz o 1º gol (1,80 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,70 na Betsson) Ambos marcam (1,55 na Betsson)

