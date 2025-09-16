Lance de Mbappé em Real Madrid x Olympique de Marselha viraliza: ‘Imagina se faz’

O atacante Kylian Mbappé foi destaque do primeiro tempo entre Real Madrid e Olympique de Marselha, desta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da Champions League. Durante os primeiros 45 minutos iniciais, o francês marcou um gol para o time espanhol e protagonizou um lance plástico, que viralizou nas redes sociais.

O cronômetro marcava um minuto, quando Mbappé aproveitou uma sobra da defesa adversária e tentou marcar com uma bicicleta. A finalização não saiu precisa e passou rente a trave do goleiro Gerónimo Rulli. Apesar de não ter marcado na jogada, o lance ganhou destaque entre os torcedores.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a iniciativa do atacante. Não faltou elogio para descrever a tentativa de bicicleta do atleta. Veja a repercussão abaixo: