Em meio a protestos e lugares vazios, França e Israel empatam em jogo morno

Em jogo com clima tenso, França e Israel empataram sem gols no Stade de France, em Paris. Sem Mbappé, o time de Didier Deschamps teve muita dificuldade para traduzir a posse de bola em chances efetivas de gol e acabou sem conseguir vazar a pior defesa do grupo. Por conta das recentes tensões causadas pela questão Israel-Palestina, o jogo teve esquema de segurança reforçada e boicote de franceses ao jogo. Costumeiramente lotado, o Stade de France ficou com muitos lugares vazios durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Endrick chama atenção em treinamento pelo Real Madrid; veja vídeo

França 0x0 Israel: como foi o jogo?

Monótono é um adjetivo que define bem o primeiro tempo entre Israel e França. Sem a inflamação dos torcedores com um Stade de France vazio, os comandados de Didier Deschamps não emplacaram um ritmo de jogo necessário para abrir o placar. Foram pouquíssimas chances de gol para os franceses, e ainda menos para os visitantes.

Partida entre França e Israel teve boicote de torcedores pró-Palestina (Foto: Franck Fife/AFP)

Na segunda etapa, a França ampliou o volume de ataque em busca do gol que abriria o placar. Sem Mbappé, Deschamps apostou em um ataque jovem com Olise, Barcola e Kolo Muani, responsáveis por grande parte das chances criadas pelos Bleus. Apesar do volume, o time pecou nas definições a gol e voltou para os vestiários com o empate no placar.

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

O próximo passo da França na campanha é contra a Itália, no próximo domingo (17). Já Israel vai a campo contra a Bélgica, no mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

FRANÇA x ISRAEL

5ª rodada - Liga das Nações

📆 Data e horário: quinta-feira,14 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stade de France, em Saint-Denis, na França

🟨 Cartões amarelos: Camavinga (FRA); Jehezkel, Nachmias (ISR)

⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté e Theo Hernández; Warren Zaïre-Emery (Marcus Thuram), N'Golo Kanté e Eduardo Camavinga (Adrien Rabiot); Michael Olise (Kingsley Coman), Randal Kolo Muani e Bradley Barcola (Christopher Nkunku). Técnico: Didier Deschamps.

continua após a publicidade

ISRAEL: Daniel Meretz; Liel Abada (Dolev Haziza), Sean Goldberg, Raz Shlomo, Idan Nachmias e Sagiv Jehezkel (Anan Khalaili); Manor Solomon (Dia Saba); Mahmoud Jaber, Mohamad Abu Fani e Oscar Gloukh (Dor Peretz); Dor Turgerman (Dean David). Técnico: Ran Ben Shimon.

Outros resultados da Nations League

No mesmo grupo, a Itália manteve o ótimo momento na competição e bateu a Bélgica por 1 a 0, com gol de Sandro Tonali. O resultado coloca italianos e franceses na próxima fase da competição, enquanto a Bélgica, derrotada em Bruxelas, disputará os playoffs de rebaixamento para a Liga B.

OUTROS RESULTADOS DO DIA

Cazaquistão 0x2 Áustria

Armênia 0x1 Ilhas Faroe

Macedônia do Norte 1x0 Letônia

Eslovênia 1x4 Noruega

Irlanda 1x0 Finlândia

Grécia 0x3 Inglaterra

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional