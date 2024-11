Endrick chama atenção em treinamento pelo Real Madrid; veja vídeo

Endrick, fora da convocação de Dorival Júnior para os compromissos da Seleção Brasileira contra Venezuela e Uruguai, ganhou destaque em seus últimos treinamentos pelo Real Madrid. Com frieza e oportunismo, o atacante demonstrou que sua pontaria está em dia para o retorno dos jogos com o time espanhol. Com direito a cavadinha e habilidade para limpar defensores, o ex-Palmeiras foi um dos principais nomes da atividade em Valdebebas. Confira o vídeo!

Por que Endrick não foi convocado para a Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (14) contra a Venezuela, em Maturín. No confronto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o comandante Dorival Júnior não contará com Endrick. A joia do Real Madrid não foi convocada para os compromissos por opção do treinador, conforme explicado na coletiva de imprensa após o anúncio da ista:

— Nós temos várias decisões tomadas, levadas até poucos momentos antes de vocês receberem a lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Jogadores estão atuando ou não? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão, porque não temos tempo para reposição de um tempo perdido.

— O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha tendo uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural, tudo isso demanda tempo. As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário. Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma e paciência para reconquistar seu espaço.

No último sábado (9), Endrick voltou a entrar em campo pelo Real Madrid após mais de um mês no banco. Carlo Ancelotti explicou que a razão para a ausência do brasileiro foi o péssimo momento recente vivido pelo Real Madrid: segundo o italiano, o tempo era de driblar para adversidades, e não dar minutos aos jogadores mais jovens.

Endrick no banco diante do Deportivo Alaves, pelo Campeonato Espanhol (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

