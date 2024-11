Ídolo do Real Madrid se oferece para retornar ao clube e escuta ‘não’

O Real Madrid, na figura do presidente Florentino Pérez, recusou uma proposta feita por um dos maiores ídolos da história do clube. Com uma série de lesões no miolo de zaga, o time teve a chance de contar com a repatriação de Sergio Ramos, capitão histórico dos Blancos que está sem clube desde o final de contrato com o Sevilla. Porém, conforme apuração do “El Chiringuito” confirmada pelo “Mundo Deportivo”, o dirigente espanhol disse “não”.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid vive contagem regressiva para retorno de astro da equipe

Após a grave lesão sofrida por Éder Militão na última partida do time, contra o Osasuna, que tirou o jogador da temporada, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, encontra problemas para escalar a linha defesa. Fora desde dezembro do ano passado, o zagueiro David Alaba só deve retornar no próximo mês, e o clube blanco deve ir atrás de um nome no mercado. Era a oportunidade perfeita para o retorno do experiente defensor.

Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo são dois dos maiores ídolos da história do Real Madrid (Foto: GERARD JULIEN / AFP)

Vale lembrar que Sergio Ramos deixou o Real Madrid após discordâncias com a diretoria sobre uma renovação contratual. O jogador teria exigido um ano a mais do que o idealizado pelos Merengues e a negociação foi encerrada. Lenda da equipe após 16 temporadas completas, o zagueiro passou por PSG e Sevilla após deixar o clube. Sem atuar desde o final da temporada passada, o zagueiro é ligado ao Boca Juniors; o futebol brasileiro também é um possível destino para o defensor.

continua após a publicidade

Sem Éder Militão, o Real Madrid torce para que David Alaba se recupere quanto antes, e principalmente, para que novas lesões não atrapalhem a disputa da temporada 2024-25. Em coletiva recente, Carlo Ancelotti afirmou que confia nos jovens do elenco para suprir a ausência do brasileiro, que deve levar no mínimo nove meses para retornar à disposição:

— Temos jovens jogadores que podem contribuir e o regresso do Alaba, que estará em breve na equipe - afirmou Ancelotti sobre o "buraco" deixado na zaga do Real Madrid com a lesão de Militão

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional