Vini Jr e Atlético de Madrid vivem uma intensa relação de rivalidade nos últimos anos, seja fora das quatro linhas, com provocações e injúrias raciais por parte dos Colchoneros, ou dentro de campo, com o brasileiro respondendo da melhor forma possível.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta terça-feira (4), Vini e Atleti voltam a se reencontrar para um dos confrontos mais importantes dos últimos anos entre eles: as oitavas de final da Champions League. Será a primeira vez que o brasileiro enfrenta o Atleti na competição europeia e, por isso, terá de melhorar seu retrospecto visando ajudar o Real.

continua após a publicidade

Mesmo sendo protagonista do Real Madrid, Vini Jr não desempenha tão bem quanto o normal contra o Atleti. O brasileiro marcou apenas um gol em 15 partidas contra a equipe de Diego Simeone e companhia, além de contribuir com três assistências.

O número acima apresenta controvérsias. Isso porque nas quartas de final da Copa do Rei de 2022/23, Vini Jr participou do gol marcado por Benzema. No entanto, não há confirmação oficial de que foi uma assistência, visto que o brasileiro furou a bola ao invés de dar um passe direto para o francês.

continua após a publicidade

Olhando como time, porém, o saldo é mais do que positivo: oito vitórias de Vini em 15 jogos contra o Atlético de Madrid, sendo cinco empates e apenas duas derrotas.

Vini Jr. disputa a bola com Rodrigo de Paul em Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Confira os números de Vini Jr contra o Atlético de Madrid ⚔️

Partida Temporada Competição Participação de Vini Jr Real Madrid 0 x 0 Atlético de Madrid 2018/19 LaLiga nenhuma Atlético de Madrid 1 x 3 Real Madrid 2018/19 LaLiga nenhuma Real Madrid 1 x 0 Atlético de Madrid 2019/20 LaLiga nenhuma Real Madrid 0 (4) x (1) 0 Atlético de Madrid 2019/20 Supercopa da Espanha nenhuma Real Madrid 2 x 0 Atlético de Madrid 2020/21 LaLiga nenhuma Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid 2020/21 LaLiga nenhuma Real Madrid 2 x 0 Atlético de Madrid 2021/22 LaLiga Duas assistências Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid 2021/22 LaLiga nenhuma Atlético de Madrid 1 x 2 Real Madrid 2022/23 LaLiga nenhuma Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid 2022/23 LaLiga nenhuma Real Madrid 3 x 1 Atlético de Madrid 2022/23 Copa do Rei Gol Atlético de Madrid 4 x 2 Real Madrid 2023/24 Copa do Rei nenhuma Real Madrid 5 x 3 Atlético de Madrid 2023/24 Supercopa do Rei nenhuma Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid 2024/25 LaLiga Uma assistência Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid 2024/25 LaLiga nenhuma

➡️ Champions League: Real Madrid e Atlético somam oito pendurados para o Clássico



📺 Onde assistir à Real Madrid x Atlético de Madrid

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), em jogo válido pelas oitavas da Champions League. O confronto terá transmissão exclusiva da MAX.

➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video