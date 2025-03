Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), em jogo válido pelas oitavas da Champions League. Na entrevista pré-jogo, Carlo Ancelotti afirmou que conta com dois tipos de jogadores no elenco merengue e causou polêmica.

Na fala, Ancelotti abriu o jogo sobre as opções disponíveis no elenco do Real Madrid na partida de Champions, visto que há baixas por lesão na temporada, principalmente no setor defensivo. Na coletiva, ele complementa dizendo que existem dois estilos de jogadores no futebol:

— Compromisso e sacrifício? Os jogadores que têm qualidade lutam mais. Para esclarecer, existem dois tipos de jogadores: os que correm e os que fazem a diferença. Se alguém quer estar no meio-campo, não pode ser os dois. Ou corre, ou faz a diferença — explica o italiano.

Além disso, o treinador tentou tirar o peso do jogo de ida das oitavas de final. A volta está marcada para a quarta-feira (12), às 16h (de Brasília) no estádio Riyadh Air Metropolitano.

— Esse empate será decidido na 2ª etapa, não amanhã. É impossível conseguir uma vantagem de lance amanhã. Será um empate igual até o final — concluiu Ancelotti.

Fora as lesões, o Real ainda tem Bellingham suspenso e cinco jogadores — Camavinga, Endrick, Modrić, Tchouaméni e Rüdiger — além do próprio Ancelotti, correndo o risco. Militão, embora ausente por lesão, também enfrenta a mesma ameaça.

A provável escalação do Real para a partida é: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio e Mendy; Tchouaméni, Camavinga e Brahin Diaz (Modric); Rodrygo, Vinícius Júnior e Mbappé.

