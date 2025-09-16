River Plate prepara festa para Libertadores, e Palmeiras manda recado à torcida

O Palmeiras enfrentará um clima hostil na partida de ida contra o River Plate, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A expectativa é de que a torcida local promova uma recepção semelhante à realizada no clássico contra o Boca Juniors.

As arquibancadas do estádio Monumental serão decoradas com faixas brancas e vermelhas, além de bandeirões e balões nas cores do clube argentino. As informações foram divulgadas pelo jornal "Olé", que também informou que todos os ingressos para o confronto já estão esgotados.

O encontro da próxima quarta-feira marcará a segunda vez que Palmeiras e River Plate se enfrentam no estádio Monumental de Núñez. Em 1999, o Alviverde foi derrotado fora de casa, mas reverteu o placar no Palestra Itália e garantiu a classificação para a final da Libertadores.

Palmeiras segue invicto na atual edição da Copa Libertadores e encara o River Plate nas quartas de final (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras detalha logística para torcida visitante

Os torcedores do Palmeiras que compraram ingressos para a partida contra o River Plate deverão se apresentar no ponto de encontro determinado pelas autoridades argentinas, localizado na interseção da Av. Int. Hernán M. Giralt com Mariquita Sánchez de Thompson, no bairro Puerto Madero, às 16h (horário local). Para acessar o estádio Monumental de Núñez, será obrigatória a apresentação de documento oficial de identidade.

No local, não será permitido o uso de pirotecnia, consumo de bebidas alcoólicas ou entorpecentes. A polícia realizará revista nos torcedores e conferência dos ingressos antes do embarque em ônibus escoltados até o estádio. O transporte deverá ser feito em veículos fechados, modernos e em boas condições. Quem estiver sem ingresso válido ou tentar embarcar com bilhetes falsos será barrado.

Além disso, estão proibidas concentrações não autorizadas, bandeiras, instrumentos musicais e objetos que possam representar risco. O descumprimento das normas pode levar à detenção temporária e à proibição de entrada no estádio. A recomendação das autoridades é que os torcedores mantenham um comportamento adequado durante toda a permanência em Buenos Aires.