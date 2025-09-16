Flamengo tem três dúvidas para jogo de ida contra o Estudiantes na Libertadores

O Flamengo pode contar com desfalques importantes para a partida contra o Estudiantes na quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Afinal, três jogadores são dúvidas para o confronto no Maracanã: Jorginho, Varela e Alex Sandro. Por outro lado, a boa notícia é o retorno de Bruno Henrique.

Jorginho, que relatou dores na posterior antes mesmo da Data-Fifa, mesmo sem lesão, contou com uma atenção especial do departamento médico do Flamengo nas últimas semanas. O meio-campista realizou, na manhã desta terça, um trabalho de fisioterapia no campo.

Já Varela, que se apresentou da seleção do Uruguai com um quadro de pubalgia, treinou parcialmente com o grupo nesta terça-feira. Sua presença na partida, no entanto, é incerta.

Alex Sandro já teve a sua lesão na panturrilha esquerda já cicatrizada. O lateral-esquerdo apresenta uma boa evolução.

Diante deste cenário, Jorginho, Varela e Alex Sandro não são presenças confirmadas na partida contra o Estudiantes no Maracanã. O treino de quarta-feira, o último antes do jogo, será fundamental para definir a lista de relacionados.

Bruno Henrique de volta no Flamengo

O atacante Bruno Henrique, que ficou fora do confronto contra o Juventude por conta de dores no posterior da coxa esquerda, treinou sem limitações com o grupo e vai para a partida de ida das quartas da Libertadores.

E Erick Pulgar?

O volante do chileno, que se lesionou no Mundial de Clubes, cumpre trabalho de fisioterapia no campo. Ele fará as atividades com os profissionais nas duas próximas semanas. Ou seja, ele não retornará para o jogo de volta na Argentina contra o Estudiantes.

