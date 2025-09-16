Jornal argentino se derrete por dupla do Palmeiras: ‘Uma ameaça’

O ataque do Palmeiras é motivo de preocupação para o River Plate antes do duelo entre as equipes, na próxima quarta-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O desempenho da dupla formada por Flaco López e Vitor Roque, que passou a atuar junta após o Mundial de Clubes, foi destacado pelo jornal "Olé".

Na atual edição da Libertadores, a dupla de centroavantes é responsável direta por oito participações em gols, sendo cinco delas de Flaco López. A boa fase, inclusive, garantiu ao argentino sua primeira convocação para a seleção nacional, durante a última Data Fifa válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Já Vitor Roque vem de um hat-trick, o primeiro de sua carreira, na vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, e vive sua melhor sequência desde que retornou ao futebol brasileiro.

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque. Invicto na competição, o time comandado por Abel Ferreira soma sete vitórias e apenas um empate em oito jogos.

O atacante Flaco López comemora gol do Palmeiras sobre o Universitario, do Peru, na Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

A partida de ida acontece nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental, em Buenos Aires. A decisão da vaga será uma semana depois, em São Paulo. De acordo com a imprensa argentina, todos os ingressos para o confronto entre as equipes foram comercializados.

