Chile derrotou a Venezuela por 4 a 2, no Estádio Nacional de Chile, em Santiago (CHI), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os chilenos chegam aos 9 pontos, mas permanecem na nona colocação. Enquanto isso, os venezuelanos estacionam na oitava posição, com 12 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Em 45 minutos de muitas emoções em Santiago, o Chile vai vencendo a seleção da Venezuela por 3 a 2. Os visitantes abriram o placar aos 13 minutos, com Savarino, que recebeu o passe de Soteldo e bateu no canto esquerdo. Sete minutos depois, Eduardo Vargas empatou para os donos da casa, após receber o cruzamento na segunda trava e finalizar rasteiro no cantinho. Aos 22, Rubén Ramírez acertou bonito chute, de fora da área, para recolocar a Venezuela na frente. Mas o Chile conseguiu a virada, com gols de Rincón, contra, aos 29, e Cepeda, aos 38, com a perna esquerda de fora da área.

Segundo tempo

A segunda etapa começou do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo: com gol. Cepeda finalizou de fora da área e fez o quarto do Chile, no minuto inicial. Na sequência, a partida enfriou e as oportunidades de gols ficaram escassas. Os chilenos até fizeram o quinto, mas o VAR revisou e o impedimento foi marcado. No fim, o jogo terminou 4 a 2 para os mandantes, que buscam uma reação no campeonato.

Próximos compromissos

O Chile volta a campo em março do próximo ano, no dia 20, para enfrentar o Paraguai, fora de casa, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ainda não tem horário e nem local definidos. Na mesma data, a Venezuela visita o Equador, também sem horário e local definidos.

(Foto: JAVIER TORRES/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

CHILE 4 X 2 VENEZUELA

12ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional de Chile, em Santiago (CHI);

🥅 Gols: Savarino (12'/1ºT), Vargas (19'/1ºT), Rubén Ramírez (22'/1ºT), Rincón (GC, 28'/1ºT), Cepeda (37'/1ºT) e (1'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Vidal (CHI); Aramburu e Ángel (VEN);

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

Cortés; Hormazábal (Ferraresi), Maripán, Díaz e Suazo; Vidal (Cabral), Echeverría e Pizarro (Pavez), Cepeda (Guerrero); Aravena e Eduardo Vargas (Mora).

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Ángel e Miguel Navarro; Rincón (Murillo), Martínez, Segovia e Jefferson Savarino (Kervin Andrade); Yeferson Soteldo e Salomón Rondón (Eric Ramírez).

