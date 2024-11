Em jogo movimentado, Peru e Chile empatam pelas Eliminatórias

Peru e Chile empataram por 0 a 0, no Estádio Monumental, em Lima (PER), pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, o Peru permanece na nona colocação, com sete pontos, enquanto o Chile amarga a décima (última) posição da tabela, com apenas seis pontos conquistados.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi muito movimentada. Ambas as equipes tiveram oportunidades para tirar o zero do placar, mas a falta de capricho na conclusão das jogadas fez com que o empate permanecesse até o final. Os chilenos tiveram mais pose de bola, enquanto os peruanos apostaram no contra-ataque, visando pegar a defesa chilena exposta. A principal chance foi em um chute que desviou na zaga do Chile e a bola beijou a trave. Na sobra, ela voltou nos pés do Guerrero, que chutou para fora, de dentro da pequena área.

Segundo tempo

Seguindo o roteiro do primeiro tempo, a segunda etapa foi lá e cá. Tanto o goleiro Cáceda, quanto o Cortéz trabalharam bastante. Já nos acréscimos, Hilton marcou pênalti para o Peru. No entanto, o VAR viu um impedimento de Lapadula, no início da jogada, e o penal foi anulado. A partida foi encerrada logo em seguida, gerando reclamações de ambos os lados, visto que a partida ficou parada por alguns minutos.

O que vem por aí?

As duas seleções voltam a jogar na terça-feira (19). O Peru encara a Argentina, às 21h (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires (ARG). No mesmo horário, o Chile recebe a Venezuela. O jogo será realizado no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. As partidas serão válidas pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Peru e Chile permanecem na nona e décima colocação das Eliminatórias, respectivamente (Foto: CRIS BOURONCLE/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PERU 0 X 0 CHILE

11ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO 2026

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 15 de novembro de 2024, às 22h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental, em Lima (PER)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Corzo e Cartagena (PER); Loyola e Vargas (CHI)

⚽ ESCALAÇÕES

PERU (Técnico: Jorge Fossatti)

Carlos Cáceda; Miguel Araújo, Callens e Corzo(Rivera); Andy Polo, Sonne(Garcés), Cartagena, Sergio Peña(Edison Flores) e Advíncula; Valera(Quispe) e Paolo Guerrero(Lapadula).

CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal e Vicente Pizarro(Pavez); Alexander Aravena, Diego Valdés e Eduardo Vargas(Mora).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo e Rodrigo Figueiredo (BRA)