A Itália convive com um jejum de quase 13 anos e precisa reverter a derrota por 2 a 1, em Milão. Com o resultado adverso, a Itália precisa vencer os alemães pela vantagem mínima para levar para os bons ou por dois gols de diferença para avançar diretamente. Para quebrar a escrita e avançar às semifinais, os Azuis apostam em um estádio “místico” para a história nacional. Alemanha e Itália decidem no Signal Iduna Park, em Dortmund, que segue para a semifinal da Liga das Nações . A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Foi neste mesmo estádio, em 2006, com gols de Fábio Grosso e Alessandro Del Piero, a seleção italiana fez um jogo histórico, venceu a Alemanha por 2 a 0 e avançou para as semifinais da Copa do Mundo - A Azzurra conquistou o título mundial naquele ano.

Totti disputando bola com Ballack, pela Copa do Mundo de 2006 (Foto: Acervo / Lance!)

Após o mundial, a Itália voltou a vencer a Alemanha apenas mais uma vez, em junho de 2012, pela semifinal da Eurocopa. De lá pra cá, as seleções se enfrentaram mais sete vezes com três vitórias germânicas e quatro empates.

