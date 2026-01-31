menu hamburguer
Futebol Internacional

Em duelo com brasileiros, veja escalações de Wolves e Bournemouth

Recém-contratado pelos Cherries, Rayan está entre os relacionados

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
11:30
Wolves e Bournemouth se encaram pela Premier League (Fotos: Divulgação/Wolves, Reprodução, Glyn Kirk/AFP e Divulgação)
imagem cameraWolves e Bournemouth se encaram pela Premier League (Fotos: Divulgação/Wolves, Reprodução, Glyn Kirk/AFP e Divulgação)
Wolves e Bournemouth se enfrentam neste sábado (31), às 12h (de Brasília), no Molineux Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. Com diversos brasileiros em ambos os elencos, o treinador do time da casa Rob Edwards confirmou a titularidade de João Gomes e André, com Pedro Lima no banco. No lado dos Cherries, Andoni Iraola escalou Evanilson entre os 11 iniciais, com o recém-contratado Rayan como reserva.

Escalação do Wolves

José Sá; Rodrigo Gomes, Yerson Mosquera, Santi Bueno e Emmanuel Agbadou; Hugo Bueno, André e João Gomes; Mateus Mané, Hee Chan Hwang e Tolu Arokodare

Reservas:

Sam Johnstone, Matt Doherty, Moller Wolfe, Strand Larsen, Pedro Lima, Jhon Árias, Jean Bellegarde, Jackson Tchatchoua e Jerome Abbey

Escalação do Bournemouth

Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Lewis Cook; Álex Jiménez, Eli Junior Kroupi, Amine Adli; Evanilson.

Reservas: Christos Mandas, Enes Ünal, Milosavljevic, Ryan Christie, Alex Tóth, Rees-Dottin, Diakaté, Rayan e Michael Dacosta

Wolves ⚔️ Bournemouth

O Bournemouth ocupa a 13ª posição da Premier nesta temporada, com 30 pontos em 23 rodadas, resultado de sete vitórias, nove empates e sete derrotas, com 38 gols marcados e 43 sofridos. O Wolves, por outro lado, amarga a lanterna da tabela, com apenas oito pontos, fruto de uma vitória, cinco empates e 17 derrotas, só 15 gols anotados e 43 contra.

🧍‍♂️ Árbitro: Michael Oliver; assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring; quarto árbitro: James Bell; VAR: Peter Bankes; assistente de VAR: Marc Perry.

Transmissão no Brasil: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOL
Andoni Iraola, técnico do Bournemouth, comemora com Lewis Cook após vitória na partida contra o Liverpool, válida pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

