Em duelo com brasileiros, veja escalações de Wolves e Bournemouth
Recém-contratado pelos Cherries, Rayan está entre os relacionados
- Matéria
- Mais Notícias
Wolves e Bournemouth se enfrentam neste sábado (31), às 12h (de Brasília), no Molineux Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. Com diversos brasileiros em ambos os elencos, o treinador do time da casa Rob Edwards confirmou a titularidade de João Gomes e André, com Pedro Lima no banco. No lado dos Cherries, Andoni Iraola escalou Evanilson entre os 11 iniciais, com o recém-contratado Rayan como reserva.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Rayan estreia hoje? Veja onde assistir e escalações de Wolverhampton x Bournemouth
Futebol Internacional31/01/2026
- Futebol Internacional
Treinador do Bournemouth sobre titularidade de Rayan: ‘Cuidado’
Futebol Internacional30/01/2026
- Futebol Internacional
Premier League domina Champions: veja balanço dos times das principais ligas na competição
Futebol Internacional29/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Escalação do Wolves
José Sá; Rodrigo Gomes, Yerson Mosquera, Santi Bueno e Emmanuel Agbadou; Hugo Bueno, André e João Gomes; Mateus Mané, Hee Chan Hwang e Tolu Arokodare
Reservas:
Sam Johnstone, Matt Doherty, Moller Wolfe, Strand Larsen, Pedro Lima, Jhon Árias, Jean Bellegarde, Jackson Tchatchoua e Jerome Abbey
Escalação do Bournemouth
Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Lewis Cook; Álex Jiménez, Eli Junior Kroupi, Amine Adli; Evanilson.
Reservas: Christos Mandas, Enes Ünal, Milosavljevic, Ryan Christie, Alex Tóth, Rees-Dottin, Diakaté, Rayan e Michael Dacosta
Wolves ⚔️ Bournemouth
O Bournemouth ocupa a 13ª posição da Premier nesta temporada, com 30 pontos em 23 rodadas, resultado de sete vitórias, nove empates e sete derrotas, com 38 gols marcados e 43 sofridos. O Wolves, por outro lado, amarga a lanterna da tabela, com apenas oito pontos, fruto de uma vitória, cinco empates e 17 derrotas, só 15 gols anotados e 43 contra.
🧍♂️ Árbitro: Michael Oliver; assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring; quarto árbitro: James Bell; VAR: Peter Bankes; assistente de VAR: Marc Perry.
Transmissão no Brasil: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias