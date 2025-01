Em discurso emocionado no México, André Jardine fala em ‘noite dos sonhos’

A noite do último domingo (19) foi especial para os torcedores do América do México, e particularmente para o técnico André Jardine. Em comemoração ao tricampeonato mexicano, conquistado em dezembro de 2024, o clube organizou uma grande celebração, que mobilizou a Cidade do México em uma carreata, que reuniu uma multidão e se encerrou na esplanada do Estádio Azteca.

E foi ali, no histórico templo do futebol do país, que André Jardine foi aos microfones e, com a voz embargada, discursou para os torcedores.

- Vocês não têm ideia do que estar vivendo tudo isso significa para todos nós. É uma noite dos sonhos... Talvez nem nos meus melhores sonhos eu teria ideia de tudo que estou sentindo. Agradeço muito o apoio da nossa torcida durante toda a campanha deste tricampeonato. Todos vocês foram muito importantes - declarou, emocionado e sob aplausos.

Desde junho de 2023 à frente do América, o brasileiro rapidamente caiu nas graças do público e se tornou o treinador mais vencedor da história do clube, com seis títulos. Ao ser tricampeão consecutivo da Liga MX, Jardine igualou um feito que apenas um técnico havia conseguido antes na história do país, há 50 anos.

O sucesso em terras estrangeiras fez com que o treinador despertasse o interesse do Botafogo, que tentou contratá-lo no início deste ano. No entanto, após conversar com John Textor, proprietário do clube alvinegro, Jardine optou por permanecer no América.

Pré-temporada e início da Liga

A Liga MX vai para a sua 3ª rodada. Devido ao calendário apertado, nas duas primeiras, o América optou por atuar com jovens atletas das categorias de base e obteve uma vitória e um empate na liga.

Enquanto isso, o elenco principal, sob o comando de Jardine, esteve nos Estados Unidos até domingo (19) para fazer sua pré-temporada, que também incluiu um amistoso com o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez. O duelo realizado em Las Vegas terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal, com vitória da equipe de Miami, nos pênaltis, por 3 a 2.

Já com sua formação completa, o América volta a campo no próximo sábado (25), quando visita o Santos Laguna e retoma sua busca pelo histórico tetracampeonato da Liga MX.