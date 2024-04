Bruno Guimarães e Joelinton em ação pelo Newcastle (Foto: LINDSEY PARNABY / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 12:46 • Newcastle upon Tyne (ING)

Os brasileiros do Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton, receberam uma linda homenagem da torcida do clube. Antes do confronto com o Sheffield United, pela 35ª rodada da Premier League, os dois meio-campistas viram surgir na torcida dos Magpies um mosaico com a bandeira do Brasil e uma mensagem.

- Da Aliança e do Rio a Newcastle upon Tyne. Uma casa longe de casa. Joelinton e Bruno, nossos Geordies brasileiros - dizia o mosaico. "Georgies" é uma referência ao apelido dos torcedores do clube, assim como as pessoas nascidas na região de Tyneside.

Brasileiros do Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton recebem homenagem da torcida (Foto: Reprodução)

A homenagem, inclusive, parece ter surtido efeito para Bruno. O volante voltou a brilhar com a camisa alvinegra e aproveitou cruzamento de Gordon para, de peixinho, balançar as redes na goleada dos Magpies por 5 a 1. O passeio rebaixou o Sheffield de vez para a Championship, além de manter os comandados de Eddie Howe vivos na briga por uma vaga nas competições continentais.

Joelinton, por sua vez, está fora de ação desde o começo de janeiro. O mui versátil jogador acabou sofrendo uma lesão muscular, passou por cirurgia, e vem desfalcando o Newcastle desde então. A lista de jogadores lesionados do elenco é longa, com nomes como Trippier, Almirón e o goleiro Nick Pope entre eles.

⚽🥅 Veja o gol marcado por Bruno Guimarães no confronto: