Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 11:28 • Londres (ING)

O brasileiro Alisson foi um dos personagens do empate em 2 a 2 entre West Ham e Liverpool, abrindo a rodada sabatina da Premier League. Entre grandes defesas e uma participação negativa no gol da igualdade londrina, o goleiro recebeu elogios e críticas por parte de torcedores.

Nas redes sociais, alguns apoiadores dos Reds enalteceram o arqueiro, lhe isentando de culpa, enquanto outros apontaram para a bola soltada na origem da jogada que viria a terminar com o gol de cabeça do centroavante Michail Antonio.

Pelo Liverpool, Alisson atuou em 25 jogos nesta edição da Premier League, tendo sofrido exatos 25 gols (média de um por jogo). Em apenas sete ocasiões, o brasileiro deixou o campo sem ver suas próprias redes balançando.

Com o empate frente ao West Ham, os Reds praticamente deram adeus às chances de título do Campeonato Inglês. Agora, com 35 jogos, são 75 pontos; o Arsenal lidera com 77 pontos em 34 partidas, enquanto o City, com 76, jogou apenas 33 vezes (ambos ainda cumprem seus compromissos nesta rodada).

TABELA DO INGLÊS

