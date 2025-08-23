Em dia de final com Flamengo, Belletti revela segredos da base do Barcelona

Técnico do Barcelona Sub-20, Belletti concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance! e revelou os segredos da base do clube catalão antes da final do Intercontinental contra o Flamengo. O brasileiro inicia sua 3ª temporada no clube catalão e faz sua estreia diante do Barça Atlètic.

Na última temporada, Belletti conseguiu fazer uma campanha histórica com o Juvenil A do Barcelona, correspondente ao Sub-19. O brasileiro não escondeu a gratidão pelas oportunidades que vem recebendo e comentou sobre a responsabilidade do cargo.

- Sou muito grato pela oportunidade. Estou começando o terceiro ano. Entendo a responsabilidade que é esse processo de formação de atletas. O Barça tem uma responsabilidade grande nesse contexto, sempre revelou bons jogadores e minha responsabilidade cresce ainda mais. Sou o primeiro treinador brasileiro na história do Barça, então tenho que fazer ainda melhor o meu trabalho. Representar o meu país, passar toda vivência, experiência que eu tive dentro dos campos para esses garotos em um contexto muito diferente sendo treinador com um dos times com a melhor formação do mundo.

Belletti também revelou os segredos da formação de atletas no Barcelona, que é conhecido mundialmente por formar talentos. De Lionel Messi a Lamine Yamal, o clube catalão conta com um processo bem definido, competitividade interna e paciência para fazer com que suas joias brilhem no futuro.

- O processo de formação de atleta, em um contexto geral, não é muito diferente de um lugar para outro. O que pode ser que o Barça tenha de diferente é a regularidade no processo. Não se muda o processo de uma hora para outra em função de que o resultado não chegou. E nem se tenta manter a mesma coisa quando o resultado chega. É sempre adaptar ao novo cenário. Há muitos anos, o Messi foi revelado e agora você tem o Lamine Yamal. De lá para cá, o clube procurou renovar no processo de renovação. Hoje, mais do que nunca, no processo mental também. Existe essa pressão de fazer parte desses clubes tão jovens. O Barça trabalha a competitividade dentro do próprio clube para estarem preparados para oportunidades para a equipe principal. E tem outro diferencial: o Barça sempre abre essa porta para observar o jogador da base. Não são muitos clubes que fazem isso. E a paciência. O jogador pode não se adaptar em um primeiro momento, mas não abrir mão dele. Entender o contexto do por que as coisas não aconteceram como planejado, voltar a trabalhar com esse jogador para que em uma nova oportunidade, ele esteja melhor preparado - concluiu Belletti, técnico do Barcelona Sub-20.

Neste sábado (23), o Barcelona de Belletti encara o Flamengo, às 16h30 (de Brasília), com o objetivo de destronar o atual campeão do torneio. O duelo também marca a estreia do brasileiro no Barça B em busca de mais um salto em seu início de trabalho como treinador.

