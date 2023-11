O Cruzeiro corre sérios riscos de rebaixamento. Com a derrota para o Internacional por 2 a 1 no domingo (5), a Raposa agora entrou no Z4 e ocupa a 17ª colocação. Atual campeão da Série B e de volta à primeira divisão após três anos, o time teve sua SAF adquirida por Ronaldo no início do ano passado e pode ter um destino parecido com o do Real Valladolid, clube espanhol também administrado pelo Fenômeno.